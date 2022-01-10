https://ria.ru/20220110/samolet-1767129238.html

Самолет авиакомпании Red Wings выкатился с полосы в Белгороде

Самолет авиакомпании Red Wings выкатился с полосы в Белгороде - РИА Новости, 10.01.2022

Самолет авиакомпании Red Wings выкатился с полосы в Белгороде

Пассажирский авиалайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Белгороде, сообщил РИА Новости представитель аэропорта. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T11:23

2022-01-10T11:23

2022-01-10T16:59

белгород

происшествия

red wings airlines

новости - туризм

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ВОРОНЕЖ, 10 янв — РИА Новости. Пассажирский авиалайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Белгороде, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.Он уточнил, что на борту находились 47 пассажиров и шесть членов экипажа, пострадавших нет. Сама посадка прошла в штатном режиме. По его словам, ВПП обрабатывали, коэффициент сцепления сейчас составляет 0,38, идет замерзающий дождь. Из-за инцидента аэропорт закрыли. Несколько рейсов задержано, в частности Pegas Fly из Санкт-Петербурга, S7 Airlines из Москвы (Домодедово), Red Wings из Екатеринбурга."Возобновление работы аэропорта ожидается ориентировочно через час, на данный момент производится буксировка самолета на место стоянки", — рассказал собеседник.Транспортная прокуратура начала проверку.

https://ria.ru/20211209/samolet-1762876748.html

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белгород, происшествия, red wings airlines, новости - туризм