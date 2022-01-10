11:23 10.01.2022 (обновлено: 16:59 10.01.2022)
Самолет авиакомпании Red Wings выкатился с полосы в Белгороде
Самолет авиакомпании Red Wings выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Белгороде
Самолет авиакомпании Red Wings, выкатившийся за пределы ВПП в Белгороде. Кадр из видео очевидца
ВОРОНЕЖ, 10 янв — РИА Новости. Пассажирский авиалайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Белгороде, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
"В 10:42 (мск) самолет авиакомпании Red Wings из "Домодедово" при торможении выкатился вправо с полосы. На месте работают экстренные службы, проводится эвакуация пассажиров", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что на борту находились 47 пассажиров и шесть членов экипажа, пострадавших нет. Сама посадка прошла в штатном режиме.
По его словам, ВПП обрабатывали, коэффициент сцепления сейчас составляет 0,38, идет замерзающий дождь.
Из-за инцидента аэропорт закрыли. Несколько рейсов задержано, в частности Pegas Fly из Санкт-Петербурга, S7 Airlines из Москвы (Домодедово), Red Wings из Екатеринбурга.
"Возобновление работы аэропорта ожидается ориентировочно через час, на данный момент производится буксировка самолета на место стоянки", — рассказал собеседник.
Транспортная прокуратура начала проверку.
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