https://ria.ru/20220110/ryabkov-1767177660.html
В МИД объяснят, почему Рябков назвал переговоры с США потрясающими
В МИД объяснят, почему Рябков назвал переговоры с США потрясающими - РИА Новости, 10.01.2022
В МИД объяснят, почему Рябков назвал переговоры с США потрясающими
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала, что уже через несколько часов может стать ясно, почему глава российской делегации на переговорах с РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T15:06
2022-01-10T15:06
2022-01-10T15:24
сша
москва
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764923083_0:0:3114:1753_1920x0_80_0_0_57195e25959c434f44cdf546a194f3f7.jpg
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала, что уже через несколько часов может стать ясно, почему глава российской делегации на переговорах с США в Женеве замглавы МИД Сергей Рябков назвал "установочную" встречу с американскими коллегами потрясающей.Вечером 9 января в Женеве прошла предварительная часть переговоров в формате рабочего ужина. По итогам Рябков заявил, что разговор был сложный, но деловой. Он добавил, что встреча была "потрясающей". Вместе с тем в интервью РИА Новости накануне консультаций Рябков заявил, что Москву "в определенной степени разочаровали" сигналы, прозвучавшие ранее из Вашингтона и Брюсселя, дипломат подчеркнул, что российская сторона в ходе женевской встречи с США не намерена идти ни на какие уступки."Переговоры в разгаре, сегодня основной день, переговоры идут в расширенном формате. Запланировано, что... около восьми часов вечера по Москве будет общение заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова с журналистами, где он расскажет об итогах этих переговоров и, наверное, раскроет тайну слова "потрясающе", - сказала Захарова в эфире Первого канала.
https://ria.ru/20220110/bezopasnost-1767163640.html
сша
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764923083_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_d6cdf428254938aca75b76c5a5388bc9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, москва, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия
15:06 10.01.2022 (обновлено: 15:24 10.01.2022)
В МИД объяснят, почему Рябков назвал переговоры с США потрясающими
МИД: Рябков скоро расскажет, почему назвал предварительные переговоры с США потрясающими