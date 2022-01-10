https://ria.ru/20220110/ryabkov-1767177660.html

В МИД объяснят, почему Рябков назвал переговоры с США потрясающими

В МИД объяснят, почему Рябков назвал переговоры с США потрясающими - РИА Новости, 10.01.2022

В МИД объяснят, почему Рябков назвал переговоры с США потрясающими

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала, что уже через несколько часов может стать ясно, почему глава российской делегации на переговорах с РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T15:06

2022-01-10T15:06

2022-01-10T15:24

сша

москва

сергей рябков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

россия

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала, что уже через несколько часов может стать ясно, почему глава российской делегации на переговорах с США в Женеве замглавы МИД Сергей Рябков назвал "установочную" встречу с американскими коллегами потрясающей.Вечером 9 января в Женеве прошла предварительная часть переговоров в формате рабочего ужина. По итогам Рябков заявил, что разговор был сложный, но деловой. Он добавил, что встреча была "потрясающей". Вместе с тем в интервью РИА Новости накануне консультаций Рябков заявил, что Москву "в определенной степени разочаровали" сигналы, прозвучавшие ранее из Вашингтона и Брюсселя, дипломат подчеркнул, что российская сторона в ходе женевской встречи с США не намерена идти ни на какие уступки."Переговоры в разгаре, сегодня основной день, переговоры идут в расширенном формате. Запланировано, что... около восьми часов вечера по Москве будет общение заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова с журналистами, где он расскажет об итогах этих переговоров и, наверное, раскроет тайну слова "потрясающе", - сказала Захарова в эфире Первого канала.

https://ria.ru/20220110/bezopasnost-1767163640.html

сша

москва

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