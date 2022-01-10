09:18 10.01.2022 (обновлено: 11:31 10.01.2022)
В МИД прокомментировали возобновление работы Совета Россия — НАТО
Замглавы МИД: работу Совета Россия — НАТО хотят восстановить на неприемлемых условиях
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
МОСКВА/ЖЕНЕВА, 10 янв — РИА Новости. Вашингтон хочет восстановить работу совета Россия — НАТО на условиях, неприемлемых для Москвы, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы российского МИД Сергей Рябков перед встречей с делегацией США в Женеве.
"Они хотят восстановить деятельность Совета Россия — НАТО, но на своих условиях, по той повестке дня, которая их устраивает, с упором на так называемую деэскалацию, так называемую "российскую агрессию" на Украине", — пояснил он.
Сегодня в Женеве проходят российско-американские переговоры о гарантиях безопасности. Соответствующие предложения Россия передала США и их союзникам в середине декабря. Речь, в частности идет, о взаимном неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, об отказе НАТО от дальнейшего расширения за счет бывших советских республик и о сокращении числа военных учений.
Первая встреча делегаций состоялась накануне вечером. По ее итогам Рябков заявил, что разговор был сложным, но деловым.
Через два дня, 12 января, в Брюсселе запланировано заседание Совета Россия — НАТО, а на следующий день — консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
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