https://ria.ru/20220110/ryabkov-1767105503.html

В МИД прокомментировали возобновление работы Совета Россия — НАТО

В МИД прокомментировали возобновление работы Совета Россия — НАТО - РИА Новости, 10.01.2022

В МИД прокомментировали возобновление работы Совета Россия — НАТО

Вашингтон хочет восстановить работу совета Россия — НАТО на условиях, неприемлемых для Москвы, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы российского МИД... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T09:18

2022-01-10T09:18

2022-01-10T11:31

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МОСКВА/ЖЕНЕВА, 10 янв — РИА Новости. Вашингтон хочет восстановить работу совета Россия — НАТО на условиях, неприемлемых для Москвы, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы российского МИД Сергей Рябков перед встречей с делегацией США в Женеве."Они хотят восстановить деятельность Совета Россия — НАТО, но на своих условиях, по той повестке дня, которая их устраивает, с упором на так называемую деэскалацию, так называемую "российскую агрессию" на Украине", — пояснил он.Сегодня в Женеве проходят российско-американские переговоры о гарантиях безопасности. Соответствующие предложения Россия передала США и их союзникам в середине декабря. Речь, в частности идет, о взаимном неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, об отказе НАТО от дальнейшего расширения за счет бывших советских республик и о сокращении числа военных учений.Первая встреча делегаций состоялась накануне вечером. По ее итогам Рябков заявил, что разговор был сложным, но деловым.Через два дня, 12 января, в Брюсселе запланировано заседание Совета Россия — НАТО, а на следующий день — консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20220110/ukraina-1767104395.html

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