https://ria.ru/20220110/rubl-1767086116.html
Что ждет рубль после праздников
Экономист дал прогноз по курсу рубля после праздников - РИА Новости, 10.01.2022
Что ждет рубль после праздников
В начале года на курсы валют продолжат влиять те же факторы, что и в 2021-м: прежде всего геополитические заявления и события, а также риски усиления пандемии,... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T01:16
2022-01-10T01:16
2022-01-10T12:55
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
рубль
сша
европа
россия
алексей кричевский
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В начале года на курсы валют продолжат влиять те же факторы, что и в 2021-м: прежде всего геополитические заявления и события, а также риски усиления пандемии, рассказал агентству "Прайм" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.Он напомнил, что в конце прошлого года некоторые европейские страны ввели жесткий локдаун, а теперь этому примеру могут последовать и другие государства."Семьдесят три процента заражений в США связаны с "омикроном", поэтому и там могут последовать новые ограничения. Это негативно отразится на настроениях инвесторов относительно рисковых активов, к которым относится рубль", — считает эксперт.Он напомнил о рисках санкций и очередном обострении отношений между Европой, США и Россией: помимо вербальных интервенций, возможны какие-либо военные действия. Если ничего подобного не случится, в ближайшие недели российская валюта будет торговаться в диапазоне 72-74 рубля за доллар и 82-84 — за евро.
https://ria.ru/20220108/rubli-1766919178.html
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экономика, рубль, сша, европа, россия, алексей кричевский
01:16 10.01.2022 (обновлено: 12:55 10.01.2022)
Экономист дал прогноз по курсу рубля после праздников
Экономист Кричевский предупредил россиян о рисках для рубля после новогодних праздников