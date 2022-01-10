https://ria.ru/20220110/rubl-1767086116.html

Что ждет рубль после праздников

Экономист дал прогноз по курсу рубля после праздников - РИА Новости, 10.01.2022

Что ждет рубль после праздников

В начале года на курсы валют продолжат влиять те же факторы, что и в 2021-м: прежде всего геополитические заявления и события, а также риски усиления пандемии,... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T01:16

2022-01-10T01:16

2022-01-10T12:55

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

рубль

сша

европа

россия

алексей кричевский

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В начале года на курсы валют продолжат влиять те же факторы, что и в 2021-м: прежде всего геополитические заявления и события, а также риски усиления пандемии, рассказал агентству "Прайм" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.Он напомнил, что в конце прошлого года некоторые европейские страны ввели жесткий локдаун, а теперь этому примеру могут последовать и другие государства."Семьдесят три процента заражений в США связаны с "омикроном", поэтому и там могут последовать новые ограничения. Это негативно отразится на настроениях инвесторов относительно рисковых активов, к которым относится рубль", — считает эксперт.Он напомнил о рисках санкций и очередном обострении отношений между Европой, США и Россией: помимо вербальных интервенций, возможны какие-либо военные действия. Если ничего подобного не случится, в ближайшие недели российская валюта будет торговаться в диапазоне 72-74 рубля за доллар и 82-84 — за евро.

https://ria.ru/20220108/rubli-1766919178.html

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экономика, рубль, сша, европа, россия, алексей кричевский