В Казахстане заявили о сохранении риска повторения террористических атак
Госсекретарь Казахстана Карин заявил о сохранении риска повторения террористических атак
Мужчина проходит мимо сгоревшего автомобиля в Алма-Ате
НУР-СУЛТАН, 10 янв - РИА Новости. В Казахстане сохранятся риск повторения террористических атак, гражданам следует сохранять бдительность, заявил государственный секретарь Ерлан Карин.
"Я бы не хотел, чтобы мы расслаблялись и самоуспокаивались, потому что достаточно серьезный риск сохраняется, все службы переведены в полную готовность. Я думаю, на улицах нашей столицы заметно это напряжение, поэтому нашим гражданам надо сохранять бдительность", - сказал Карин, отвечая на вопрос ведущего в эфире телеканала "Хабар 24" о том, какова вероятность повторения террора.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 16 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.