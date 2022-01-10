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В Москве из-за снегопада задержаны или отменены более 60 рейсов
В Москве из-за снегопада задержаны или отменены более 60 рейсов - РИА Новости, 10.01.2022
В Москве из-за снегопада задержаны или отменены более 60 рейсов
Более 60 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах в понедельник утром на фоне снегопада, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание". РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T11:40
2022-01-10T11:40
2022-01-10T12:19
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Более 60 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах в понедельник утром на фоне снегопада, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".По информации на 11:15 мск, во Внуково задержаны десять рейсов, в Домодедово — 16 и один отменен, а в Шереметьево десять задержаны, 24 отменены.Ведущий сотрудник центра погоды Фобос Евгений Тишковец ранее сообщил РИА Новости, что в понедельник утром и вечером в Москве пройдут сильные снегопады, на дорогах ожидаются снежные заносы, а видимость будет ухудшаться до одного—двух километров. По его словам, с вечера воскресенья в столице уже выпало 10 процентов месячной нормы осадков.
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11:40 10.01.2022 (обновлено: 12:19 10.01.2022)
В Москве из-за снегопада задержаны или отменены более 60 рейсов
Более 60 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах из-за снегопада