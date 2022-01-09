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Жителям столицы пообещали крупнейшие со времен Битвы за Москву сугробы
Жителям столицы пообещали крупнейшие со времен Битвы за Москву сугробы - РИА Новости, 09.01.2022
Жителям столицы пообещали крупнейшие со времен Битвы за Москву сугробы
Полуметровые сугробы, которых в середине января не было со времен Битвы за Москву в 1942 году, вырастут в столице к пятнице, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T12:44
2022-01-09T18:11
москва
погода
центр "фобос"
евгений тишковец
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Полуметровые сугробы, которых в середине января не было со времен Битвы за Москву в 1942 году, вырастут в столице к пятнице, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В предстоящую неделю зима в Центральной России разыграется не на шутку. Понедельник ознаменуется непрерывными снегопадами с общим количеством осадков до 9-14 миллиметров, что составляет треть месячной нормы, а значит, может быть побит суточный рекорд осадков для 10 января, который держался с 1960 года — 10,2 миллиметра. Видимость в течение суток время от времени будет ухудшаться до 1000-1500 метров, а в период с 16 до 20 часов — до 500-1000 метров. В результате сугробы вырастут на восемь сантиметров — в Москве с 27 до 35 сантиметров. На дорогах — снежные заносы и накаты. Температура воздуха ночью минус пять-семь, днем минус три-пять", — рассказал Тишковец.По его словам, во вторник и среду осадки продолжатся, но ослабеют. Высота снежного покрова подрастет до 38-40 сантиметров. Северный ветер принесет порцию полярного холода, из-за чего к среде ночные морозы окрепнут до минус 13-18, днем будет не выше минус 8-13."К концу рабочей недели снежное ненастье вновь усилится, а сугробы достигнут рекордной полуметровой высоты — это почти вдвое больше положенной нормы. Последний раз в это время года так сильно Москву заносило снегом 80 лет назад — в январе 1942 года, когда снегомерные линейки утопали на глубину 49 сантиметров. При этом резко потеплеет. К пятнице столбики термометров устремятся к нулевой отметке, порывы ветра будут достигать штормовых 15-20 метров в секунду, а показания барометров рухнут до аномально низких значений — 724 миллиметра ртутного столба", — отметил синоптик.Тишковец рассказал, что в выходные не обойдется без скоротечных зарядов снега, а температура снова станет понижаться: в темное время суток до минус трех-восьми, после полудня — минус один-шесть."В общем за семь суток, с воскресенья до воскресенья, на Москву может обрушиться почти весь январский объема снега — 37-42 миллиметра осадков, а за неделю сугробы прибавят столько, сколько обычно формируется в течение половины зимы. Ожидаемые колоссальные объемы снега могут привести к снеговалу — падению деревьев под тяжестью снега, а также к критическим нагрузкам на кровлю крыш. Кроме того, вероятны сбои в наземном и авиационном сообщениях", — подчеркнул метеоролог.
https://ria.ru/20220109/snegopad-1767035855.html
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москва, погода, центр "фобос", евгений тишковец
12:44 09.01.2022 (обновлено: 18:11 09.01.2022)
 
Жителям столицы пообещали крупнейшие со времен Битвы за Москву сугробы

Синоптик Тишковец: столицу ожидают крупнейшие со времен Битвы за Москву январские сугробы

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкУборка снега в Москве
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Уборка снега в Москве
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Полуметровые сугробы, которых в середине января не было со времен Битвы за Москву в 1942 году, вырастут в столице к пятнице, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В предстоящую неделю зима в Центральной России разыграется не на шутку. Понедельник ознаменуется непрерывными снегопадами с общим количеством осадков до 9-14 миллиметров, что составляет треть месячной нормы, а значит, может быть побит суточный рекорд осадков для 10 января, который держался с 1960 года — 10,2 миллиметра. Видимость в течение суток время от времени будет ухудшаться до 1000-1500 метров, а в период с 16 до 20 часов — до 500-1000 метров. В результате сугробы вырастут на восемь сантиметров — в Москве с 27 до 35 сантиметров. На дорогах — снежные заносы и накаты. Температура воздуха ночью минус пять-семь, днем минус три-пять", — рассказал Тишковец.
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По его словам, во вторник и среду осадки продолжатся, но ослабеют. Высота снежного покрова подрастет до 38-40 сантиметров. Северный ветер принесет порцию полярного холода, из-за чего к среде ночные морозы окрепнут до минус 13-18, днем будет не выше минус 8-13.
"К концу рабочей недели снежное ненастье вновь усилится, а сугробы достигнут рекордной полуметровой высоты — это почти вдвое больше положенной нормы. Последний раз в это время года так сильно Москву заносило снегом 80 лет назад — в январе 1942 года, когда снегомерные линейки утопали на глубину 49 сантиметров. При этом резко потеплеет. К пятнице столбики термометров устремятся к нулевой отметке, порывы ветра будут достигать штормовых 15-20 метров в секунду, а показания барометров рухнут до аномально низких значений — 724 миллиметра ртутного столба", — отметил синоптик.
Тишковец рассказал, что в выходные не обойдется без скоротечных зарядов снега, а температура снова станет понижаться: в темное время суток до минус трех-восьми, после полудня — минус один-шесть.
"В общем за семь суток, с воскресенья до воскресенья, на Москву может обрушиться почти весь январский объема снега — 37-42 миллиметра осадков, а за неделю сугробы прибавят столько, сколько обычно формируется в течение половины зимы. Ожидаемые колоссальные объемы снега могут привести к снеговалу — падению деревьев под тяжестью снега, а также к критическим нагрузкам на кровлю крыш. Кроме того, вероятны сбои в наземном и авиационном сообщениях", — подчеркнул метеоролог.
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