https://ria.ru/20220109/sugroby-1767035474.html

Жителям столицы пообещали крупнейшие со времен Битвы за Москву сугробы

Жителям столицы пообещали крупнейшие со времен Битвы за Москву сугробы - РИА Новости, 09.01.2022

Жителям столицы пообещали крупнейшие со времен Битвы за Москву сугробы

Полуметровые сугробы, которых в середине января не было со времен Битвы за Москву в 1942 году, вырастут в столице к пятнице, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T12:44

2022-01-09T12:44

2022-01-09T18:11

москва

погода

центр "фобос"

евгений тишковец

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Полуметровые сугробы, которых в середине января не было со времен Битвы за Москву в 1942 году, вырастут в столице к пятнице, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В предстоящую неделю зима в Центральной России разыграется не на шутку. Понедельник ознаменуется непрерывными снегопадами с общим количеством осадков до 9-14 миллиметров, что составляет треть месячной нормы, а значит, может быть побит суточный рекорд осадков для 10 января, который держался с 1960 года — 10,2 миллиметра. Видимость в течение суток время от времени будет ухудшаться до 1000-1500 метров, а в период с 16 до 20 часов — до 500-1000 метров. В результате сугробы вырастут на восемь сантиметров — в Москве с 27 до 35 сантиметров. На дорогах — снежные заносы и накаты. Температура воздуха ночью минус пять-семь, днем минус три-пять", — рассказал Тишковец.По его словам, во вторник и среду осадки продолжатся, но ослабеют. Высота снежного покрова подрастет до 38-40 сантиметров. Северный ветер принесет порцию полярного холода, из-за чего к среде ночные морозы окрепнут до минус 13-18, днем будет не выше минус 8-13."К концу рабочей недели снежное ненастье вновь усилится, а сугробы достигнут рекордной полуметровой высоты — это почти вдвое больше положенной нормы. Последний раз в это время года так сильно Москву заносило снегом 80 лет назад — в январе 1942 года, когда снегомерные линейки утопали на глубину 49 сантиметров. При этом резко потеплеет. К пятнице столбики термометров устремятся к нулевой отметке, порывы ветра будут достигать штормовых 15-20 метров в секунду, а показания барометров рухнут до аномально низких значений — 724 миллиметра ртутного столба", — отметил синоптик.Тишковец рассказал, что в выходные не обойдется без скоротечных зарядов снега, а температура снова станет понижаться: в темное время суток до минус трех-восьми, после полудня — минус один-шесть."В общем за семь суток, с воскресенья до воскресенья, на Москву может обрушиться почти весь январский объема снега — 37-42 миллиметра осадков, а за неделю сугробы прибавят столько, сколько обычно формируется в течение половины зимы. Ожидаемые колоссальные объемы снега могут привести к снеговалу — падению деревьев под тяжестью снега, а также к критическим нагрузкам на кровлю крыш. Кроме того, вероятны сбои в наземном и авиационном сообщениях", — подчеркнул метеоролог.

https://ria.ru/20220109/snegopad-1767035855.html

https://ria.ru/20211219/shtraf-1764407574.html

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москва, погода, центр "фобос", евгений тишковец