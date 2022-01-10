07:28 10.01.2022 (обновлено: 10:39 10.01.2022)
На понедельник в Казахстане запланировали 193 рейса
На 10 января в Казахстане запланировали 193 рейса, 102 из этого числа отменили
© Sputnik / Абзал Калиев
Пассажиры в Международном аэропорту в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН, 10 янв - РИА Новости. На понедельник в Казахстане запланировано 193 рейса, 102 из этого числа отменено, в основном из-за того, что не работает аэропорт Алма-Аты, сообщает министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.
"Всего, 10 января 2022 года запланировано 193 рейса ("Эйр Астана" и "Fly Arystan" - 134, "SCAT" – 37, "Qazaq Air" – 22), из них с задержкой два рейса, 102 рейса отменено. Основные причины всех задержек и отмены рейсов – закрытие аэропорта города Алматы", - говорится в заявлении ведомства.
Из общего числа авиакомпании Air Astana и Fly Arystan должны потенциально совершить 134 рейса, SCAT - 37, и Qazaq Air – 22.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 16 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.