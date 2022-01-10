https://ria.ru/20220110/ramzi-1767183677.html

Самый дерзкий повар чуть не убежал со встречи с Путиным

Гордон Рамзи рассказал, как готовил для Путина - РИА Новости, 10.01.2022

Самый дерзкий повар чуть не убежал со встречи с Путиным

Британский шеф-повар и телеведущий Гордон Рамзи в эфире "Шоу Келли Кларксон" рассказал, как готовил для президента России Владимира Путина. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T15:41

2022-01-10T15:41

2022-01-10T17:11

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Британский шеф-повар и телеведущий Гордон Рамзи в эфире "Шоу Келли Кларксон" рассказал, как готовил для президента России Владимира Путина.Он сказал, что очень опасался испортить ужин."Это произошло, когда меня пригласили на Даунинг-стрит во время встречи Тони Блэра и президента Путина. Я чуть не умер от страха", — добавил повар.Рамзи отметил, что переживал за качество блюд сильнее обычного. Также, по словам повара, он встревожился, когда лично встретился с двумя лидерами."Это был невероятный опыт. Вот ты здороваешься, стоишь с ними рядом, тебе задают вопросы о спарже", — вспомнил он, признавшись, что в этот момент почему-то хотел сбежать.Владимир Путин и на тот момент премьер-министр Великобритании Энтони Блэр встречались в рамках визита российского лидера в Лондон в 2000 году.

https://ria.ru/20200510/1571239647.html

https://ria.ru/20210929/diana-1752179585.html

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в мире, еда, великобритания, владимир путин, тони блэр, келли кларксон, россия, гордон рамзи