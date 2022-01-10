https://ria.ru/20220110/qr-kod-1767095488.html

В Забайкалье ввели QR-коды для посещения торговых центров

В Забайкалье ввели QR-коды для посещения торговых центров - РИА Новости, 10.01.2022

В Забайкалье ввели QR-коды для посещения торговых центров

Власти Забайкальского края с 10 января ввели QR-коды для посещения торговых центров и магазинов непродовольственных товаров, сообщается на сайте правительства... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T06:29

2022-01-10T06:29

2022-01-10T06:29

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ЧИТА, 10 янв - РИА Новости. Власти Забайкальского края с 10 января ввели QR-коды для посещения торговых центров и магазинов непродовольственных товаров, сообщается на сайте правительства региона."Сегодня сфера торговли в нашем крае начинает функционировать по-новому. Теперь при входе в торговый или развлекательный центр человек обязан предъявить QR-код о вакцинации. Иначе он не сможет зайти в помещение. Есть и нововведение для любых непродовольственных магазинов, даже очень маленьких. Там QR-код у клиента будут спрашивать на кассе, при расчете", - цитируют на сайте зампреда правительства края, министра экономического развития Александра Бардалеева.Уточняется, что жители Забайкалья, не имеющие QR-кода, могут беспрепятственно посещать аптеки и продуктовые магазины. Исключением являются только продовольственные отделы и аптеки, расположенные на территории торговых центров.

https://ria.ru/20220102/qr-kody-1766395978.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии