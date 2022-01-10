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В Забайкалье ввели QR-коды для посещения торговых центров
В Забайкалье ввели QR-коды для посещения торговых центров - РИА Новости, 10.01.2022
В Забайкалье ввели QR-коды для посещения торговых центров
Власти Забайкальского края с 10 января ввели QR-коды для посещения торговых центров и магазинов непродовольственных товаров, сообщается на сайте правительства... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T06:29
2022-01-10T06:29
2022-01-10T06:29
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ЧИТА, 10 янв - РИА Новости. Власти Забайкальского края с 10 января ввели QR-коды для посещения торговых центров и магазинов непродовольственных товаров, сообщается на сайте правительства региона."Сегодня сфера торговли в нашем крае начинает функционировать по-новому. Теперь при входе в торговый или развлекательный центр человек обязан предъявить QR-код о вакцинации. Иначе он не сможет зайти в помещение. Есть и нововведение для любых непродовольственных магазинов, даже очень маленьких. Там QR-код у клиента будут спрашивать на кассе, при расчете", - цитируют на сайте зампреда правительства края, министра экономического развития Александра Бардалеева.Уточняется, что жители Забайкалья, не имеющие QR-кода, могут беспрепятственно посещать аптеки и продуктовые магазины. Исключением являются только продовольственные отделы и аптеки, расположенные на территории торговых центров.
https://ria.ru/20220102/qr-kody-1766395978.html
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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Забайкалье ввели QR-коды для посещения торговых центров
В Забайкальском крае с 10 января ввели QR-коды для посещения торговых центров