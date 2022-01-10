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Песков назвал вопрос о возможности визита Путина в Казахстан неуместным

Песков назвал вопрос о возможности визита Путина в Казахстан неуместным - РИА Новости, 10.01.2022

Песков назвал вопрос о возможности визита Путина в Казахстан неуместным

Вопрос о возможности визита в Казахстан президента России Владимира Путина неуместен, эта страна сейчас переживает нелегкий момент, заявил пресс-секретарь главы РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T14:10

2022-01-10T14:10

2022-01-10T14:10

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

владимир путин

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Вопрос о возможности визита в Казахстан президента России Владимира Путина неуместен, эта страна сейчас переживает нелегкий момент, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Казахстан - это суверенное государство, которое сейчас переживает очень-очень нелегкий момент. Президент Токаев охарактеризовал этот момент как самый сложный за тридцатилетнюю историю независимого Казахстана. Поэтому ваш вопрос неуместен", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не собирается ли президент России посетить Казахстан.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220110/muzhestvo-1767128227.html

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в мире, казахстан, владимир путин, дмитрий песков, россия