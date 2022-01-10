11:13 10.01.2022 (обновлено: 11:27 10.01.2022)
Беспорядки в Казахстане не были стихийной акцией, заявил Путин
Президент Путин: беспорядки в Казахстане не были стихийной акцией
© Sputnik / Александр Мироглов
Последствия беспорядков в Алма-Ате
НОВО-ОГАРЕВО, 10 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что всем понятно, что возникшие угрозы в Казахстане - это не стихийная акция в связи с ростом цен на топливо.
"Мы понимаем, что возникшая угроза казахстанской государственности вызвана отнюдь не стихийными протестными актами, акциями по поводу цен на топливо, а тем, тем, что ситуацией воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы", - сказал он на саммите ОДКБ.
Путин подчеркнул, что "те люди, которые выступали за ситуацию на газовом рынке - это одни люди, и у них одни цели, а те, кто взял в руки оружие и нападал на государство - это совершенно другие люди, и у них другие цели".
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 17 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.