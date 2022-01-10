https://ria.ru/20220110/putin-1767125728.html

Путин назвал беспорядки в Казахстане актом агрессии

Путин назвал беспорядки в Казахстане актом агрессии - РИА Новости, 10.01.2022

Путин назвал беспорядки в Казахстане актом агрессии

Нападение на Казахстан по сути явилось актом агрессии, на это надо было реагировать без промедления, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T11:10

2022-01-10T11:10

2022-01-10T11:25

беспорядки в казахстане

казахстан

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НОВО-ОГАРЕВО, 10 янв - РИА Новости. Нападение на Казахстан по сути явилось актом агрессии, на это надо было реагировать без промедления, заявил президент РФ Владимир Путин.Выступая на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, Путин отметил, что в Казахстане "использовались хорошо организованные и четко управляемые группы боевиков", в том числе прошедших подготовку в лагерях за рубежом."И как отмечал Касым-Жомарт Кемелевич (президент Казахстана Токаев - ред.), их нападение на Казахстан, а по сути это нападение на страну, на Казахстан, по сути явилось актом агрессии, полностью с этим согласен. Реагировать на все это нужно было без промедления", - сказал Путин.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220110/serdyukov-1767127801.html

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