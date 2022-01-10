https://ria.ru/20220110/putin-1767105241.html

Японцы определили главное качество Путина

В Японии назвали главное отличие Путина от всех российских политиков - РИА Новости, 10.01.2022

Японцы определили главное качество Путина

Член Палаты советников японского парламента Мунэо Судзуки высоко оценил отношение Путина к Японии на фоне проблемы Курильских островов. Его слова приводит Yahoo РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T09:16

2022-01-10T09:16

2022-01-10T15:29

в мире

токио

курильские острова

синдзо абэ

россия

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Член Палаты советников японского парламента Мунэо Судзуки высоко оценил отношение Путина к Японии на фоне проблемы Курильских островов. Его слова приводит Yahoo News Japan."Можно сказать, что Путин — единственный российский политик, который интересуется Японией и понимает японскую культуру и историю", — рассказал он.При этом российский лидер произвел на Судзуки впечатление гуманного человека, несмотря на ярлыки, которые на него навешивают многочисленные СМИ.Парламентарий выступил против агрессивной риторики в отношении Курил. Он расценил силовой возврат островов как невозможный. По его мнению, стоит надеяться на решение проблемы только путем переговоров. Политик отметил усилия бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ по урегулированию ситуации и выразил надежду на продолжение дискуссий с Россией в будущем.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, который страны так и не заключили после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о Южных Курилах (островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряде Хабомаи), на которые Токио претендует, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.В 1956 году Советский Союз и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что документ поставит точку в споре, Токио же считал его лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что, если Япония согласится на передачу только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под ее суверенитет.На встрече в Сингапуре в ноябре 2018 года лидеры России и Японии договорились ускорить переговоры на основе декларации 1956 года. При этом российские власти не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211204/kurily-1762176518.html

https://ria.ru/20211202/oruzhie-1761786277.html

https://ria.ru/20211101/kurily-1757145099.html

токио

курильские острова

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в мире, токио, курильские острова, синдзо абэ, россия