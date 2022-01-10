Японцы определили главное качество Путина

09:16 10.01.2022 (обновлено: 15:29 10.01.2022)
В Японии назвали главное отличие Путина от всех российских политиков
Депутат Судзуки назвал Путина единственным политиком в России, интересующимся Японией
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин с собакой Юмэ породы акита-ину перед началом интервью в Кремле телекомпании "Ниппон" и газете "Иомиури"
Президент России Владимир Путин с собакой Юмэ породы акита-ину перед началом интервью в Кремле телекомпании "Ниппон" и газете "Иомиури"
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Член Палаты советников японского парламента Мунэо Судзуки высоко оценил отношение Путина к Японии на фоне проблемы Курильских островов. Его слова приводит Yahoo News Japan.
"Можно сказать, что Путин — единственный российский политик, который интересуется Японией и понимает японскую культуру и историю", — рассказал он.
При этом российский лидер произвел на Судзуки впечатление гуманного человека, несмотря на ярлыки, которые на него навешивают многочисленные СМИ.
Парламентарий выступил против агрессивной риторики в отношении Курил. Он расценил силовой возврат островов как невозможный. По его мнению, стоит надеяться на решение проблемы только путем переговоров. Политик отметил усилия бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ по урегулированию ситуации и выразил надежду на продолжение дискуссий с Россией в будущем.
4 декабря 2021, 14:43Японцы возмутились размещением российских "Бастионов" на Курилах
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, который страны так и не заключили после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о Южных Курилах (островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряде Хабомаи), на которые Токио претендует, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.
В 1956 году Советский Союз и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что документ поставит точку в споре, Токио же считал его лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
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На встрече в Сингапуре в ноябре 2018 года лидеры России и Японии договорились ускорить переговоры на основе декларации 1956 года. При этом российские власти не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.
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