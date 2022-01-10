https://ria.ru/20220110/puteshestviya-1765850123.html

Вместо Куршевеля. Обзор горнолыжных курортов, открытых для россиян

Вместо Куршевеля. Обзор горнолыжных курортов, открытых для россиян - РИА Новости, 10.01.2022

Вместо Куршевеля. Обзор горнолыжных курортов, открытых для россиян

У любителей заграничных горнолыжных склонов выбор сейчас небольшой, но все же есть — многие открыли для себя курорты постсоветского пространства, а также... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T08:00

2022-01-10T08:00

2022-01-10T12:41

туризм

достопримечательности

грузия

армения

азербайджан

болгария

сербия

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765719934_23:375:2841:1960_1920x0_80_0_0_1752e2f9ec4ddd1e191e7f240b85608b.jpg

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости, Мария Селиванова. У любителей заграничных горнолыжных склонов выбор сейчас небольшой, но все же есть — многие открыли для себя курорты постсоветского пространства, а также Болгарии и Сербии. Где рай для новичков, куда отправиться опытным райдерам, чем заняться после покорения снежных вершин и сколько стоит такой отдых — в материале РИА Новости.БолгарияВ Банско можно ехать смело, вы не застанете "лысых" склонов — главного страха любого лыжника. "Каждый год толщина снежного покрова — не менее двух метров. "Работают 15 трасс разной сложности, общая протяженность — более 50 километров", — рассказывают в Anex Tour о самом популярном болгарском горнолыжном курорте.Зон катания три. Чалин-Валог на высоте 1467 метров подходит для начинающих. Шилигарник (1725 метров) — центр притяжения: там одна из лучших трасс длиной более трех километров. В зоне Бандеришка Поляна (1635 метров) можно прокатиться на беговых лыжах. А еще трассы Банско — прекрасный вариант для опытных сноубордистов: есть фан-парк и хафпайп. Для фрирайдеров — тоже отличное место, на вершину добираются на снегоходе или вертолете.К услугам туристов 14 подъемников, прокат оборудования, лыжная школа. Стоимость ски-пасса — 3350 рублей в день.Что касается апрески, то отдыхающие хвалят местные бары, рестораны и дискотеки. А еще можно в поехать в Банско — погулять по старинным улочкам со зданиями XVII-XIX веков или отправиться к термальным источникам.Боровец — самый крупный горнолыжный курорт Болгарии, расположенный среди красивого соснового леса. Отличная инфраструктура позволяет кататься там и днем, и ночью. Протяженность трасс 58 километров, перепад высот — 1193 метра, есть 16 подъемников. Стоимость ски-пасса на день — 3200 рублей.Для поклонников беговых лыж — трасса длиной 20 километров. Есть два трамплина для прыжков и зоны для сноубордистов.Туристы отмечают, что Боровец не такой тусовочный, как Банско: меньше отдыхающих и очередей. После катания можно отправиться в спа-центры и бассейны при отелях.В конце января на горнолыжном курорте Болгарии в отеле категории "три звезды" с завтраками можно отдохнуть вдвоем за 68 тысяч рублей, отмечают в Anex Tour.СербияВ этом году Сербия с Болгарией — два наиболее популярных иностранных горнолыжных курорта, рассказали в "Интуристе". Самый известный на Балканах — Копаоник: там 55 километров спусков с перепадом высот 960 метров, 23 подъемника. Дневной ски-пасс стоит две тысячи рублей.Здесь 30 километров "синих" трасс — для начинающих и спортсменов среднего уровня, рассказывает представитель туроператора. Еще в Копаонике можно кататься ночью, есть парк для сноубордистов с разнообразными трамплинами, каток, несколько зон для фристайла, скоростного спуска и поклонников санного спорта.Вечером можно поиграть в теннис, отправиться в сауну, бары и рестораны. "Особой тусовки и магазинов здесь нет — это три улицы отелей, но если весь день кататься, то вечером ноги и руки не шевелятся", — говорит туристка Елена.На конец января туроператоры предлагают отдыхающим порядка десяти гостиниц. Недельная путевка с перелетом Москва — Белград и размещением в трехзвездочном отеле без питания стоит от 67 тысяч рублей на двоих.Азербайджан"Я в полном восторге от сервиса — он ничем не уступает альпийскому, и недорого. Но слегка разочарован: маловато разнообразие трасс, — рассказывает об азербайджанском курортном комплексе "Шахдаг" турист Иван Кирюшкин. — Кроме того, там всего три-четыре отеля, а апрески особо нет".Гостиниц на горе Шахдаг действительно немного, поскольку курорт расположен на территории заповедника, объясняет коммерческий директор национального туроператора "Алеан" Оксана Булах. В основном это четырех- и пятизвездочные варианты. В конце января неделя в "пятерке" обойдется в 62 тысячи рублей на двоих, говорит эксперт. В трехзвездочном отеле дешевле — от 48 тысяч на двоих, добавляют в PAC Group.В цифрах курорт можно охарактеризовать так: 19 километров трасс, перепад высот — 600 метров, стоимость ски-пасса — 1400 рублей в день.Это место подойдет для спортсменов любого уровня: здесь доступны "синие", "зеленые" и "красные" трассы, есть сноупарк и горнолыжные школы для взрослых и детей. Оборудование предлагают и купить, и арендовать, рассказали в Anex Tour.Еще там можно кататься off-piste, вне трасс: на склонах нет растительности и камней, добавляют в PAC Group. И нет очередей у подъемников, проблемы большинства популярных курортов.Армения"Цахкадзор — рай для новичков и любителей спокойной каталки: трассы широкие и пологие, не очень разнообразны, для опытных лыжников будет скучновато", — так характеризует главный курорт Армении турист Антон.Бывалым райдерам стоит подняться на максимальную высоту 2819 метров, чтобы покататься на крутых склонах "черных" и "красных" трасс. Там же можно заняться фрирайдом, рекомендует Оксана Булах.Протяженность спусков в Цахкадзоре — 30 километров, перепад высот — 853 метра, работают пять канаток. Ски-пасс на день — 1800 рублей, но не безлимитный: в него включены десять подъемов.Туристы хвалят качество склонов, но жалуются на медленные подъемники, большие очереди и скудность апрески. Из развлечений после катания — кафе и казино (здесь игорная зона). Однако рядом много достопримечательностей. Автобусы не ходят, но местные таксисты берут недорого. "Можно попросить свозить вас на озеро Севан, всего 50 километров, в поселок Гарни — там античный храм и необычное лавовое ущелье. Еще относительно недалеко, в 80 километрах, — монастырь Гегард, внесенный в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО", — советует Оксана Булах.Недельный отдых в конце января в трехзвездочном отеле с завтраками стоит от 48 тысяч рублей на двоих, рассказали в Anex Tour. Правда, они расположены в нескольких километрах от трасс. Гостиницы предоставляют трансферы до подъемников, уточнили в PAC Group.ТурцияКрупнейший и самый фешенебельный горнолыжный курорт Турции Улудаг — в 170 километрах от Стамбула на одноименной горе, рядом с нацпарком. Для гостей — современные отели с расширенной системой "все включено", даже с собственными подъемниками для тех, кто хочет успевать на "вельвет". Перепад высот — 555 метров, протяженность 25 трасс — 20 километров, все они после отметки 1767 метров. Две трети — "зеленые" и "синие", но есть шесть "красных" и одна "черная". На курорте 22 подъемника. Ски-пасс, купленный онлайн, обойдется в 1200 рублей на день и в 2300 рублей — на два. Высота снежного покрова сейчас — 56 сантиметров, сообщает сайт курорта.В 35 километрах расположена Бурса — первая столица Османской империи. Там можно гулять по извилистым улочкам, осмотреть мечети XIV-XV веков, пройтись по мосту Ирганди, прямо на котором — лавки, когда-то торговавшие шелком. Также стоит посетить горячие термальные источники в пригороде Чекирге.Еще один популярный курорт Турции — Эрджиес. Это 55 километров трасс с перепадом высот 1100 метров и с 14 подъемниками. Ски-пасс стоит 130 рублей за один подъем или 900 рублей — за 14.Туристы довольны сервисом, широкими трассами, отсутствием очередей. Но главное — рядом знаменитая Каппадокия, дорога в которую занимает около часа. Так что это еще и возможность увидеть древние пещерные города и подняться на воздушном шаре.ГрузияДва самых известных курорта Грузии — Гудаури и Бакуриани. Правда, прямых рейсов в Тбилиси и Кутаиси пока нет. Зато пускают со "Спутником", "КовиВаком" и "ЭпиВакКороной".Относительно молодой Гудаури расположен в 120 километрах от Тбилиси и считается самым популярным в стране. Там 50 километров трасс (их 22) с перепадом высот 1268 метров, 14 подъемников. Ски-пасс на день стоит 1200 рублей."Можно кататься и по трассам, которые отлично ратрачат, и по пухляку. Есть места для профессионалов, занимающихся слаломом. Ночное катание тоже предлагают", — перечисляют особенности курорта в PAC Group. Туристы хвалят склоны, "много снега". Хотя леса здесь нет — ледяная пустыня. Досуг характеризуют словом "скучно": есть только бани, бары и кафе, причем все это по большей части сосредоточено в Верхнем Гудаури. В Бакуриани (180 километров от Тбилиси) — наоборот: трассы интересны только новичкам и туристам, вставшим на лыжи недавно. "Зато на курорте много баров и ночных клубов", — отметили в PAC Group. А еще очень красивый лес и, соответственно, изумительный воздух. Не зря это место считали легендарной здравницей во времена СССР.В Бакуриани пять километров трасс с перепадом высот 642 метра, 12 подъемников, места для занятий санным спортом и прыжками с трамплина. Туристам нравится гостеприимство и низкие цены.Авиасообщение между Грузией и Россией не восстановлено, потому туроператоры не выкладывают такие предложения на сайты, но могут подобрать проживание по индивидуальному запросу.

https://ria.ru/20211222/sochi-1764866435.html

https://ria.ru/20211218/maldivy-1764115599.html

https://ria.ru/20211122/armeniya-1759451954.html

https://ria.ru/20210907/alanya-1748600364.html

https://ria.ru/20211203/kurorty-1761714744.html

грузия

армения

азербайджан

болгария

сербия

россия

казахстан

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

достопримечательности, грузия, армения, азербайджан, болгария, сербия, туризм, россия, куда поехать, куда можно лететь, казахстан, турция, маршруты - туризм, впечатления - туризм, юнеско, интурист, anex tour