Бишкек направил ноту из-за задержания граждан Киргизии в Казахстане
Бишкек направил ноту протеста из-за задержания в Казахстане граждан Киргизии
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Бишкек
БИШКЕК, 10 янв - РИА Новости. МИД Киргизии направил ноту Казахстану в связи с задержанием киргизских граждан, подозреваемых в участии в беспорядках, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
"Казахстанской стороне направлена нота министерства по факту задержания данных граждан и скорейшего освобождения после проведения проверочных мероприятий", - заявил представитель пресс-службы. Также в МИД сообщили о задержании 38 киргизстанцев в Шымкенте и уточнили, что все они были отпущены на свободу после проведения проверочных мероприятий.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.