https://ria.ru/20220110/protest-1767158784.html

Бишкек направил ноту из-за задержания граждан Киргизии в Казахстане

Бишкек направил ноту из-за задержания граждан Киргизии в Казахстане - РИА Новости, 10.01.2022

Бишкек направил ноту из-за задержания граждан Киргизии в Казахстане

МИД Киргизии направил ноту Казахстану в связи с задержанием киргизских граждан, подозреваемых в участии в беспорядках, сообщили РИА Новости в понедельник в... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T13:27

2022-01-10T13:27

2022-01-10T13:27

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

киргизия

мид киргизии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151353/18/1513531805_0:367:2990:2048_1920x0_80_0_0_58802769e8f4e2013646bc566c4de91b.jpg

БИШКЕК, 10 янв - РИА Новости. МИД Киргизии направил ноту Казахстану в связи с задержанием киргизских граждан, подозреваемых в участии в беспорядках, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе внешнеполитического ведомства."Казахстанской стороне направлена нота министерства по факту задержания данных граждан и скорейшего освобождения после проведения проверочных мероприятий", - заявил представитель пресс-службы. Также в МИД сообщили о задержании 38 киргизстанцев в Шымкенте и уточнили, что все они были отпущены на свободу после проведения проверочных мероприятий.Ранее сообщалось, что в ходе беспорядков в Алма-Ате погиб киргизстанец. В ведомстве эту информацию подтвердили, уточнив, что в настоящее время проводится работа по выявлению возможных фактов гибели других граждан Киргизии в ходе столкновений в Казахстане.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220106/kirgiziya-1766728318.html

https://ria.ru/20220109/kazakhstan-1767043071.html

казахстан

киргизия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, киргизия, мид киргизии