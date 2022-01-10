https://ria.ru/20220110/prognozy-1764700213.html

Взлет цен, битва за космос и китайцы: что грозит экономике в 2022-м

Взлет цен, битва за космос и китайцы: что грозит экономике в 2022-м - РИА Новости, 10.01.2022

Взлет цен, битва за космос и китайцы: что грозит экономике в 2022-м

В 2020-м мировая экономика пережила кризис, худший со времен Второй мировой войны: обвал на фондовом и нефтяном рынках, рекордный рост безработицы. Квартальное... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T08:00

2022-01-10T08:00

2022-01-10T09:42

экономика

инфляция

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости, Наталья Дембинская. В 2020-м мировая экономика пережила кризис, худший со времен Второй мировой войны: обвал на фондовом и нефтяном рынках, рекордный рост безработицы. Квартальное падение ВВП в некоторых странах было двузначным. В минувшем году понемногу началось восстановление. Однако не за горами новые угрозы.Рекордная инфляция и угроза резервной валютеШокирующие экономические предсказания в ежегодном обзоре представил датский Saxo Bank. Аналитики перечислили события маловероятные, но вполне реальные и крайне опасные — каждое нанесет рынкам сильный удар.Один из сценариев — взлет инфляции в США. В Федрезерве ждут, что десять миллионов пустующих вакансий наконец заполнят. Однако, уверяют стратеги банка, ситуация на рынке труда тому не способствует: одни американцы из-за кризиса досрочно вышли на пенсию, другие не хотят возвращаться на низкооплачиваемую работу.Проблемы в энергетике и нехватка рабочей силы приведут к двузначному росту заработной платы. В результате к 2023-му инфляция достигнет 15 процентов впервые со времен Второй мировой. ФРС ужесточит денежно-кредитную политику, но с опозданием. Поэтому фондовые и кредитные рынки будет лихорадить.Другой экстремальный вариант — конституционный кризис после промежуточных выборов в сенат и палату представителей. Если одна или обе стороны не признают результаты, новый конгресс не сможет приступить к работе, когда полагается — 3 января 2023-го. Это сулит экономике крайнюю нестабильность, а доллару — падение.С зеленого курса придется свернутьРазгон инфляции, подорожание сырья и социальная напряженность вынудят европейских политиков отсрочить низкоуглеродное будущее. В ближайшие годы без нефти и газа точно не обойтись.Осознавая риски перехода к зеленой энергии, политики решатся на противоречивый шаг: ослабят экологические ограничения на инвестиции в добычу сырой нефти и природного газа — на пять и десять лет соответственно.Это поможет стабилизировать рынок энергоресурсов и минимизирует вероятность социальных волнений из-за роста цен на продукты и тарифов ЖКХ.Космическая гонка и холодная войнаОбострится конкуренция в оборонной сфере. "Гиперзвуковые технологии оставляют традиционную и даже ядерную военную технику далеко позади. В 2022-м начнется новая гонка вооружений, поскольку ни одна страна не согласится быть отстающей", — пишут аналитики банка.Летом Китай испытал гиперзвуковую ракету, которая облетела всю планету на низкой орбите и осталась незамеченной для систем ПРО. Как отмечала Financial Times, это было полной неожиданностью для Пентагона и ЦРУ. В Пекине, впрочем, утверждают, что испытывали не оружие, а ракету-носитель для космических полетов.Однако совершенно ясно, что гиперзвук и космос — дополнительный повод для соперничества между США и Китаем, указывают в Saxo Bank. В гонку вступают и другие крупные игроки с передовыми технологиями: Россия, Индия, Израиль и ЕС.Противостояния ждут и в Deutsche Bank. Эксперты опасаются милитаризации космоса и превращения его в "Дикий Запад". Международных соглашений, таких как Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства от 1967 года, недостаточно. И, как подчеркивают стратеги банка, нет единого мнения по поводу границ и контроля над космическими объектами, а значит, риск конфликта возрастает.Авторы обзора Deutsche Bank напоминают, что Россия в ноябре в рамках испытаний космического оружия успешно уничтожила на орбите старый советский спутник. Это вызвало большое беспокойство на Западе.Битва за космос уже реальность. Гонка в сферах беспилотной авиации, искусственного интеллекта и гиперзвука набирает обороты."Тот факт, что США и европейские союзники значительно отстают от Китая, России и даже Индии, вряд ли поспособствует пацифизму. Поэтому стоит ждать увеличения инвестиций в разработку вооружений, а также глобальный промышленный шпионаж, — рассуждает Андрей Кочетков, ведущий аналитик "Открытие Брокер". — Вашингтон и Пекин ведут технологическую холодную войну за рынок 5G. Кроме того, китайцы угрожают финансовому монополизму американцев. В Белом доме приняли стратегию постоянного давления на КНР по всем направлениям, включая поддержку сепаратизма и ограничение на доступ к технологиям".Основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио не исключает, что противостояние двух держав обернется глобальной экономической катастрофой. По его мнению, попытки США сделать Китай и его культуру "более американскими" крайне опасны.Аномальная инфляция в РоссииИ все же самый очевидный тренд в макроэкономике — высокие темпы роста в сочетании с инфляцией. Для этого даже специальный термин придумали — "гроуфляция". "Вертолетные деньги" — средства, направленные правительствами на поддержку населения, продолжат разгонять цены.Еще один фактор — резкое восстановление рынка труда после рецессии. Если обычно на это уходит до семи лет, сейчас все намного быстрее, констатируют в Deutsche Bank. Например, в США, Франции, Испании безработица вернулась к доковидным значениям, а то и ниже.Россию эта проблема тоже не обойдет стороной, уверен экономист Всемирного банка Дэвид Найт. Он не исключает дальнейшее ужесточение политики ЦБ и повышение ключевой ставки. В декабре регулятор прибавил сразу процент — с 7,5 до 8,5."Несмотря на это, инфляционные ожидания населения пока не снизились — 13,5 против 13,6% в октябре. Это близко к максимуму за последние четыре года. Необходимо учитывать, что увеличение ставки действует с лагом в несколько кварталов. Поэтому в первом полугодии ЦБ продолжит повышение, а далее поступит по обстоятельствам", — считает Ольга Веретенникова, вице-президент аналитической компании "Борселл".И все же на некоторое улучшение ситуации в новом году можно рассчитывать, полагает Андрей Кочетков из "Открытия Брокер". Инфляция догоняет излишне слабый рубль. Соответственно, разница внутренних и внешних цен уже не столь значительная, как в начале 2021-го, поясняет аналитик. Увеличение ставки ЦБ при относительно высоких ценах на российский экспорт обеспечат устойчивость рубля и постепенное замедление подорожания товаров.

https://ria.ru/20210924/sputniki-1751499852.html

https://ria.ru/20211122/sberezheniya-1759862596.html

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экономика, инфляция, сша, центральный банк рф (цб рф), всемирный банк, deutsche bank , ключевая ставка, цены на нефть, россия