https://ria.ru/20220110/priamure-1767097918.html

В ДТП в Приамурье погибли три человека

В ДТП в Приамурье погибли три человека - РИА Новости, 10.01.2022

В ДТП в Приамурье погибли три человека

В Амурской области жертвами столкновения двух автомобилей стали три человека, сообщили в местном управлении МВД. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T07:21

2022-01-10T07:21

2022-01-10T12:21

происшествия

амурская область

россия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 янв — РИА Новости. В Амурской области жертвами столкновения двух автомобилей стали три человека, сообщили в местном управлении МВД.ДТП произошло 9 января на 101-м километре автодороги Благовещенск — Свободный: водитель машины Toyota Celica выехал на встречную полосу и столкнулся с Mitsubishi Chariot.Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК — "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Полиция проводит расследование.

https://ria.ru/20220109/dtp-1767065205.html

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происшествия, амурская область, россия