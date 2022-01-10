07:21 10.01.2022 (обновлено: 12:21 10.01.2022)
В ДТП в Приамурье погибли три человека
При ДТП в Амурской области погибли три человека, возбуждено уголовное дело
© Фото : УГИБДД Амурской областиНа месте ДТП с участием двух автомобилей в Амурской области
© Фото : УГИБДД Амурской области
БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 янв — РИА Новости. В Амурской области жертвами столкновения двух автомобилей стали три человека, сообщили в местном управлении МВД.
ДТП произошло 9 января на 101-м километре автодороги Благовещенск — Свободный: водитель машины Toyota Celica выехал на встречную полосу и столкнулся с Mitsubishi Chariot.
"В результате автоаварии водитель Тойоты и пассажиры — женщина 2004 и мужчина 2003 года рождения — от полученных травм скончались на месте происшествия. Водитель Mitsubishi — мужчина 1969 года рождения — и пассажир 1972 года рождения с травмами различной степени тяжести доставлены медицинское учреждение", — сказано в релизе.
Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК — "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Полиция проводит расследование.
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