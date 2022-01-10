В Атырауской области Казахстана выросло число пострадавших в беспорядках
Число пострадавших во время беспорядков в Атырауской области Казахстана увеличилось до 62
Полицейские, Казахстан
НУР-СУЛТАН, 10 янв - РИА Новости. Более 60 человек, включая 42 военнослужащих, пострадали во время беспорядков в Атырауской области и обратились за помощью в больницу, сообщил главврач областной больницы Ербол Имангалиев.
Ранее телеканал "Хабар 24" сообщал, что один человек погиб, еще по меньшей мере 49, включая 36 полицейских, пострадали во время беспорядков в Атырауской области.
"По последним данным, в Атыраускую областную больницу с различными ранениями и травмами обратились 62 человека. Из них госпитализированы семеро. Из общего числа пострадавших 42 человека - это военнослужащие. В настоящее время состояние у пятерых находящихся в больнице стабильное, у двоих сотрудников правоохранительных органов - средней тяжести", - приводит слова Имангалиева Telegram-канал, в котором публикуется официальная информация ведомств о ситуации в Казахстане.
Отмечается, что медучреждение уже посетил аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов. Глава региона навестил сотрудников полиции, которые пострадали в ходе беспорядков.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 16 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Токаев 7 января заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.