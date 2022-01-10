https://ria.ru/20220110/politsiya-1767191628.html

На экс-главу петербургского штаба Навального* подали в суд

На экс-главу петербургского штаба Навального* подали в суд - РИА Новости, 10.01.2022

На экс-главу петербургского штаба Навального* подали в суд

В Дзержинский районный суд Петербурга поступил иск полиции с требованием взыскать с экс-главы штаба Навального* в Петербурге ("Штабы Навального" признаны... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T16:21

2022-01-10T16:21

2022-01-10T16:21

происшествия

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв - РИА Новости. В Дзержинский районный суд Петербурга поступил иск полиции с требованием взыскать с экс-главы штаба Навального* в Петербурге ("Штабы Навального" признаны экстремистской организацией и запрещены в РФ) Ирины Фатьяновой около 4 миллионов рублей в качестве компенсации сверхурочной работы своих сотрудников на несогласованных митингах год назад, сообщили в объединённой пресс-службе судов города."Дзержинский районный суд принял к производству исковое заявление ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти к Ирине Фатьяновой о возмещении ущерба, причиненного в результате проведения несогласованных публичных мероприятий 23 и 31 января 2021 года", - говорится в сообщении.Ведомство просит взыскать с Фатьяновой 3 931 998 рублей 33 копейки в счет возмещения затрат на расходы по произведению компенсационных выплат сотрудникам органов внутренних дел, привлеченным к выполнению служебных обязанностей сверх установленной нормальной продолжительности служебного времени. В ГУМВД посчитали, что 1391 сотруднику были произведены выплаты в общей сложности за 1462 дня.Суд назначил заседание по иску на 15 февраля.Несогласованные протестные акции в поддержку Алексея Навального прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля. Возбужден ряд уголовных дел о нападениях на силовиков, хулиганстве и других статьям.*Организация признана в России экстремистской и запрещена

https://radiosputnik.ria.ru/20211228/navalnyy-1765869395.html

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происшествия, санкт-петербург, россия