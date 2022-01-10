https://ria.ru/20220110/pogoda-1767176284.html
Россиян предупредили о погодной лихорадке
Россиян предупредили о погодной лихорадке - РИА Новости, 10.01.2022
Россиян предупредили о погодной лихорадке
Несколько российских регионов ожидает "погодная лихорадка" с резким повышением температуры. Об этом в беседе с "Ura.ru" рассказал метеоролог Александр Шувалов. РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T15:00
2022-01-10T15:00
2022-01-10T16:35
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Несколько российских регионов ожидает "погодная лихорадка" с резким повышением температуры. Об этом в беседе с "Ura.ru" рассказал метеоролог Александр Шувалов.Так, в Москве 13 января в ночные и утренние часы термометры покажут до минус 20-25 градусов, однако уже 14 января ожидается от минус шести до нуля.Он отметил, что такая же ситуация будет наблюдаться в Санкт-Петербурге, где во вторник и среду прогнозируют до минус 17-20 градусов, а уже в четверг и пятницу воздух прогреется до нуля градусов.По словам специалиста, температурные скачки ожидаются и на юге России.В частности, в Краснодаре во вторник столбик термометра поднимется до 12 градусов, в среду пройдут сильные дожди и температура воздуха резко упадет.Как отметила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, скачки обусловлены мощным атлантическим циклоном, который будет перемещаться по северу европейской территории страны.Ранее климатолог Алексей Кокорин спрогнозировал "нервную" погоду в России в новом году. По его словам, ожидаются аномальные перепады температуры и неравномерное количество осадков, выпадающих в разные периоды года.
https://ria.ru/20220108/pogoda-1761973957.html
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общество, москва, гидрометцентр, алексей кокорин, земля, людмила паршина, россия
15:00 10.01.2022 (обновлено: 16:35 10.01.2022)
Россиян предупредили о погодной лихорадке
Метеоролог Шувалов предупредил о резкой смене температур в нескольких российских регионах
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости.
Несколько российских регионов ожидает "погодная лихорадка" с резким повышением температуры. Об этом в беседе с "Ura.ru"
рассказал метеоролог Александр Шувалов.
Так, в Москве 13 января в ночные и утренние часы термометры покажут до минус 20-25 градусов, однако уже 14 января ожидается от минус шести до нуля.
"Практически за 15-20 часов очень сильно повысится температура воздуха и давление упадет на 20 миллиметров ртутного столба", – пояснил эксперт.
Он отметил, что такая же ситуация будет наблюдаться в Санкт-Петербурге, где во вторник и среду прогнозируют до минус 17-20 градусов, а уже в четверг и пятницу воздух прогреется до нуля градусов.
По словам специалиста, температурные скачки ожидаются и на юге России.
В частности, в Краснодаре во вторник столбик термометра поднимется до 12 градусов, в среду пройдут сильные дожди и температура воздуха резко упадет.
"В ночь на 13 января прогнозируется по краю минус восемь-десять градусов, в субботу ночью и днем уже вновь плюсовая температура, осадки", — заключил Шувалов.
Как отметила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, скачки обусловлены мощным атлантическим циклоном, который будет перемещаться по северу европейской территории страны.
Ранее климатолог Алексей Кокорин спрогнозировал "нервную" погоду в России в новом году. По его словам, ожидаются аномальные перепады температуры и неравномерное количество осадков, выпадающих в разные периоды года.