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Россиян предупредили о погодной лихорадке
Россиян предупредили о погодной лихорадке - РИА Новости, 10.01.2022
Россиян предупредили о погодной лихорадке
Несколько российских регионов ожидает "погодная лихорадка" с резким повышением температуры. Об этом в беседе с "Ura.ru" рассказал метеоролог Александр Шувалов. РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T15:00
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общество
москва
гидрометцентр
алексей кокорин
земля
людмила паршина
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Несколько российских регионов ожидает "погодная лихорадка" с резким повышением температуры. Об этом в беседе с "Ura.ru" рассказал метеоролог Александр Шувалов.Так, в Москве 13 января в ночные и утренние часы термометры покажут до минус 20-25 градусов, однако уже 14 января ожидается от минус шести до нуля.Он отметил, что такая же ситуация будет наблюдаться в Санкт-Петербурге, где во вторник и среду прогнозируют до минус 17-20 градусов, а уже в четверг и пятницу воздух прогреется до нуля градусов.По словам специалиста, температурные скачки ожидаются и на юге России.В частности, в Краснодаре во вторник столбик термометра поднимется до 12 градусов, в среду пройдут сильные дожди и температура воздуха резко упадет.Как отметила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, скачки обусловлены мощным атлантическим циклоном, который будет перемещаться по северу европейской территории страны.Ранее климатолог Алексей Кокорин спрогнозировал "нервную" погоду в России в новом году. По его словам, ожидаются аномальные перепады температуры и неравномерное количество осадков, выпадающих в разные периоды года.
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общество, москва, гидрометцентр, алексей кокорин, земля, людмила паршина, россия
15:00 10.01.2022 (обновлено: 16:35 10.01.2022)
 
Россиян предупредили о погодной лихорадке

Метеоролог Шувалов предупредил о резкой смене температур в нескольких российских регионах

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДевушка идет по скверу.
Девушка идет по скверу. - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Девушка идет по скверу.
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Несколько российских регионов ожидает "погодная лихорадка" с резким повышением температуры. Об этом в беседе с "Ura.ru" рассказал метеоролог Александр Шувалов.
Так, в Москве 13 января в ночные и утренние часы термометры покажут до минус 20-25 градусов, однако уже 14 января ожидается от минус шести до нуля.

"Практически за 15-20 часов очень сильно повысится температура воздуха и давление упадет на 20 миллиметров ртутного столба", – пояснил эксперт.

Он отметил, что такая же ситуация будет наблюдаться в Санкт-Петербурге, где во вторник и среду прогнозируют до минус 17-20 градусов, а уже в четверг и пятницу воздух прогреется до нуля градусов.
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По словам специалиста, температурные скачки ожидаются и на юге России.
В частности, в Краснодаре во вторник столбик термометра поднимется до 12 градусов, в среду пройдут сильные дожди и температура воздуха резко упадет.

"В ночь на 13 января прогнозируется по краю минус восемь-десять градусов, в субботу ночью и днем уже вновь плюсовая температура, осадки", — заключил Шувалов.

Как отметила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, скачки обусловлены мощным атлантическим циклоном, который будет перемещаться по северу европейской территории страны.
Ранее климатолог Алексей Кокорин спрогнозировал "нервную" погоду в России в новом году. По его словам, ожидаются аномальные перепады температуры и неравномерное количество осадков, выпадающих в разные периоды года.
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