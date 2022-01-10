https://ria.ru/20220110/pogoda-1767176284.html

Россиян предупредили о погодной лихорадке

Россиян предупредили о погодной лихорадке - РИА Новости, 10.01.2022

Россиян предупредили о погодной лихорадке

Несколько российских регионов ожидает "погодная лихорадка" с резким повышением температуры. Об этом в беседе с "Ura.ru" рассказал метеоролог Александр Шувалов. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T15:00

2022-01-10T15:00

2022-01-10T16:35

общество

москва

гидрометцентр

алексей кокорин

земля

людмила паршина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761473622_0:203:3280:2048_1920x0_80_0_0_73ebddf8fa6797476a75756997949419.jpg

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Несколько российских регионов ожидает "погодная лихорадка" с резким повышением температуры. Об этом в беседе с "Ura.ru" рассказал метеоролог Александр Шувалов.Так, в Москве 13 января в ночные и утренние часы термометры покажут до минус 20-25 градусов, однако уже 14 января ожидается от минус шести до нуля.Он отметил, что такая же ситуация будет наблюдаться в Санкт-Петербурге, где во вторник и среду прогнозируют до минус 17-20 градусов, а уже в четверг и пятницу воздух прогреется до нуля градусов.По словам специалиста, температурные скачки ожидаются и на юге России.В частности, в Краснодаре во вторник столбик термометра поднимется до 12 градусов, в среду пройдут сильные дожди и температура воздуха резко упадет.Как отметила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, скачки обусловлены мощным атлантическим циклоном, который будет перемещаться по северу европейской территории страны.Ранее климатолог Алексей Кокорин спрогнозировал "нервную" погоду в России в новом году. По его словам, ожидаются аномальные перепады температуры и неравномерное количество осадков, выпадающих в разные периоды года.

https://ria.ru/20220108/pogoda-1761973957.html

https://ria.ru/20220102/pogoda-1766440219.html

москва

земля

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, гидрометцентр, алексей кокорин, земля, людмила паршина, россия