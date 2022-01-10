https://ria.ru/20220110/peskov-1767152792.html

Песков назвал расследование беспорядков в Казахстане делом Нур-Султана

Песков назвал расследование беспорядков в Казахстане делом Нур-Султана - РИА Новости, 10.01.2022

Песков назвал расследование беспорядков в Казахстане делом Нур-Султана

В Кремле считают, что называть конкретные силы, стоящие за событиями в Казахстане - дело Нур-Султана, а не Москвы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T13:03

2022-01-10T13:03

2022-01-10T14:06

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. В Кремле считают, что называть конкретные силы, стоящие за событиями в Казахстане - дело Нур-Султана, а не Москвы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Если вы внимательно слушали выступление президента Токаева, он сказал, что следствие установит и даст возможность назвать эти силы. И это не дело России - называть, это внутреннее дело Казахстана, суверенной страны", - сказал Песков журналистам.По его словам, следствие ведет сам Казахстан, казахстанские специалисты.Отвечая на предположение журналиста о том, что Кремлю неизвестно, что за силы стали источником агрессии, Песков ответил: " Нет, вы меня неправильно поняли, я хотел вам объяснить, что это не наша прерогатива и не наше дело в данном случае - квалифицировать точно те угрозы. Это внутреннее дело Казахстана, и сами казахстанцы должны квалифицировать эти угрозы и озвучить выводы на основе того следствия, которое ведется".При этом он отметил, что на заседании коллективной безопасности ОДКБ говорилось о конкретных угрозах."Вы же слышали заседание совета коллективной безопасности ОДКБ, о конкретных угрозах говорили и президенты, и премьер-министр Армении. Они же говорили не об абстрактных вещах", - сказал Песков.Он также уточнил, что при этом не назывались конкретные силы, организации, страны, которые стоят за этим.Вопрос о том, существуют ли доказательства, что это были силы, представляющие международный терроризм, Песков переадресовал в ОДКБ и Казахстан.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220110/kazakhstan-1767144374.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220110/kirgiziya-1767161356.html

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