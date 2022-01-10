https://ria.ru/20220110/peregovory-1767248555.html

Переговоры России и США прошли на равных, заявил Косачев

Переговоры России и США прошли на равных, заявил Косачев - РИА Новости, 10.01.2022

Переговоры России и США прошли на равных, заявил Косачев

Консультации по гарантиям безопасности в Женеве впервые прошли на равных для России и США, американцам пришлось слушать, считает вице-спикер Совета Федерации... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T23:13

2022-01-10T23:13

2022-01-10T23:13

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Консультации по гарантиям безопасности в Женеве впервые прошли на равных для России и США, американцам пришлось слушать, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев."Что бы ни оставалось за кадром, это был диалог, а не два монолога. И впервые за три "послевоенных" десятилетия Россия в переговорном формате абсолютно на равных и абсолютно предметно изложила американцам и свои критические озабоченности, и пути их радикального устранения", - написал сенатор в Facebook.По его словам, впервые за долгое время разговор двух держав прошел на равных. "Американцы три последних десятилетия выстраивали мир под себя и таким образом, чтобы на равных с ними не мог разговаривать никто - ни союзники, ни оппоненты, ни противники. Любые такие попытки американцы купировали в зародыше, прерывая разговор на первой фразе, если он был им некомфортен, и навязывая затем свою позицию всеми праведными и неправедными средствами. Сейчас американцам пришлось слушать. Потому что на этот раз Россия жестко обозначила свое намерение прервать любой иной разговор, кроме содержательного и предметного", - подчеркнул он.Косачев сравнил прошедшие переговоры с процедурой загрузки новой оперативной системы во все более устаревающий компьютер. "Американцы выслушали, не перегорели и, надеюсь, услышали. Это уже немало", - считает он.По словам Косачева, после следующего раунда переговоров станет понятно, справится ли громоздкая и явно устаревшая натовская машина с иной "системой то ли исчисления, то ли координат"."Шанс на перезагрузку сейчас реально есть", - убежден сенатор.Он обратил внимание на то, что для России время уступок, стремление не испортить с ним отношения остались в прошлом."Этот поезд окончательно ушел. Мы не загоняем соперника в угол и тем более не ставим ему мат. Но мы более и не играем в поддавки, снимая свои фигуры добровольно и в одностороннем порядке с "великой шахматной доски". Игра в дальнейшем может быть только на равных", - полагает Косачев.

https://ria.ru/20220110/peregovory-1767239376.html

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женева (город)

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в мире, сша, женева (город), константин косачев, совет федерации рф, россия