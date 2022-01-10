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Переговоры России и США прошли на равных, заявил Косачев
Переговоры России и США прошли на равных, заявил Косачев - РИА Новости, 10.01.2022
Переговоры России и США прошли на равных, заявил Косачев
Консультации по гарантиям безопасности в Женеве впервые прошли на равных для России и США, американцам пришлось слушать, считает вице-спикер Совета Федерации... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T23:13
2022-01-10T23:13
в мире
сша
женева (город)
константин косачев
совет федерации рф
россия
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Консультации по гарантиям безопасности в Женеве впервые прошли на равных для России и США, американцам пришлось слушать, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев."Что бы ни оставалось за кадром, это был диалог, а не два монолога. И впервые за три "послевоенных" десятилетия Россия в переговорном формате абсолютно на равных и абсолютно предметно изложила американцам и свои критические озабоченности, и пути их радикального устранения", - написал сенатор в Facebook.По его словам, впервые за долгое время разговор двух держав прошел на равных. "Американцы три последних десятилетия выстраивали мир под себя и таким образом, чтобы на равных с ними не мог разговаривать никто - ни союзники, ни оппоненты, ни противники. Любые такие попытки американцы купировали в зародыше, прерывая разговор на первой фразе, если он был им некомфортен, и навязывая затем свою позицию всеми праведными и неправедными средствами. Сейчас американцам пришлось слушать. Потому что на этот раз Россия жестко обозначила свое намерение прервать любой иной разговор, кроме содержательного и предметного", - подчеркнул он.Косачев сравнил прошедшие переговоры с процедурой загрузки новой оперативной системы во все более устаревающий компьютер. "Американцы выслушали, не перегорели и, надеюсь, услышали. Это уже немало", - считает он.По словам Косачева, после следующего раунда переговоров станет понятно, справится ли громоздкая и явно устаревшая натовская машина с иной "системой то ли исчисления, то ли координат"."Шанс на перезагрузку сейчас реально есть", - убежден сенатор.Он обратил внимание на то, что для России время уступок, стремление не испортить с ним отношения остались в прошлом."Этот поезд окончательно ушел. Мы не загоняем соперника в угол и тем более не ставим ему мат. Но мы более и не играем в поддавки, снимая свои фигуры добровольно и в одностороннем порядке с "великой шахматной доски". Игра в дальнейшем может быть только на равных", - полагает Косачев.
https://ria.ru/20220110/peregovory-1767239376.html
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в мире, сша, женева (город), константин косачев, совет федерации рф, россия
23:13 10.01.2022
 
Переговоры России и США прошли на равных, заявил Косачев

Сенатор Косачев: консультации в Женеве впервые за 30 лет прошли на равных для России и США

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Консультации по гарантиям безопасности в Женеве впервые прошли на равных для России и США, американцам пришлось слушать, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
"Что бы ни оставалось за кадром, это был диалог, а не два монолога. И впервые за три "послевоенных" десятилетия Россия в переговорном формате абсолютно на равных и абсолютно предметно изложила американцам и свои критические озабоченности, и пути их радикального устранения", - написал сенатор в Facebook.
Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
21:17
Политолог рассказал о победе российской дипломатии на переговорах с США
По его словам, впервые за долгое время разговор двух держав прошел на равных. "Американцы три последних десятилетия выстраивали мир под себя и таким образом, чтобы на равных с ними не мог разговаривать никто - ни союзники, ни оппоненты, ни противники. Любые такие попытки американцы купировали в зародыше, прерывая разговор на первой фразе, если он был им некомфортен, и навязывая затем свою позицию всеми праведными и неправедными средствами. Сейчас американцам пришлось слушать. Потому что на этот раз Россия жестко обозначила свое намерение прервать любой иной разговор, кроме содержательного и предметного", - подчеркнул он.
Косачев сравнил прошедшие переговоры с процедурой загрузки новой оперативной системы во все более устаревающий компьютер. "Американцы выслушали, не перегорели и, надеюсь, услышали. Это уже немало", - считает он.
По словам Косачева, после следующего раунда переговоров станет понятно, справится ли громоздкая и явно устаревшая натовская машина с иной "системой то ли исчисления, то ли координат".
"Шанс на перезагрузку сейчас реально есть", - убежден сенатор.
Участники двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
22:24
Политолог отметил деталь по итогам переговоров России и США
Он обратил внимание на то, что для России время уступок, стремление не испортить с ним отношения остались в прошлом.
"Этот поезд окончательно ушел. Мы не загоняем соперника в угол и тем более не ставим ему мат. Но мы более и не играем в поддавки, снимая свои фигуры добровольно и в одностороннем порядке с "великой шахматной доски". Игра в дальнейшем может быть только на равных", - полагает Косачев.
 
В миреСШАЖенева (город)Константин КосачевСовет Федерации РФРоссия
 
 
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