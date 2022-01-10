https://ria.ru/20220110/peregovory-1767215352.html

Лидеры Швейцарии и Украины обсудили переговоры России и США в Женеве

Лидеры Швейцарии и Украины обсудили переговоры России и США в Женеве - РИА Новости, 10.01.2022

Лидеры Швейцарии и Украины обсудили переговоры России и США в Женеве

Президенты Швейцарии и Украины Иньяцио Кассис и Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора в понедельник кратко затронули тему российско-американских... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T18:41

2022-01-10T18:41

2022-01-10T18:41

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владимир зеленский

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ЦЮРИХ,10 янв - РИА Новости. Президенты Швейцарии и Украины Иньяцио Кассис и Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора в понедельник кратко затронули тему российско-американских переговоров, которые проходят в Женеве, сообщил РИА Новости официальный представитель швейцарского Федерального департамента иностранных дел (МИД) Пьер-Ален Эльтшингер."Швейцария приветствует проведение встреч высокого уровня между представителями Соединенных Штатов Америки и России. Сегодняшняя встреча в Женеве, соответственно, также была кратко затронута во время телефонного разговора", - сообщил представитель МИД Швейцарии, не уточнив детали обсуждения.В понедельник Кассис в своем Twitter сообщил, что по телефону обсудил с Зеленским ситуацию с безопасностью на украинской границе.Ранее в Женеве начались российско-американские переговоры по вопросу о гарантиях безопасности, встреча проходит в закрытом формате на территории постпредства США при отделении ООН в Женеве. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, возглавляющий российскую делегацию, заявил РИА Новости в преддверии встречи, что Москва готова выслушать, что заявят США о неразмещении ракет на территории Украины, но конструктивный диалог возможен только в более широком контексте ревизии решений будапештского саммита о будущем Украины в НАТО.

https://ria.ru/20220110/ryabkov-1767177660.html

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