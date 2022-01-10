Лидеры Швейцарии и Украины обсудили переговоры России и США в Женеве
Президенты Швейцарии и Украины Кассис и Зеленский обсудили переговоры России и США
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкУчастники двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
Участники двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
ЦЮРИХ,10 янв - РИА Новости. Президенты Швейцарии и Украины Иньяцио Кассис и Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора в понедельник кратко затронули тему российско-американских переговоров, которые проходят в Женеве, сообщил РИА Новости официальный представитель швейцарского Федерального департамента иностранных дел (МИД) Пьер-Ален Эльтшингер.
"Швейцария приветствует проведение встреч высокого уровня между представителями Соединенных Штатов Америки и России. Сегодняшняя встреча в Женеве, соответственно, также была кратко затронута во время телефонного разговора", - сообщил представитель МИД Швейцарии, не уточнив детали обсуждения.
В понедельник Кассис в своем Twitter сообщил, что по телефону обсудил с Зеленским ситуацию с безопасностью на украинской границе.
Ранее в Женеве начались российско-американские переговоры по вопросу о гарантиях безопасности, встреча проходит в закрытом формате на территории постпредства США при отделении ООН в Женеве. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, возглавляющий российскую делегацию, заявил РИА Новости в преддверии встречи, что Москва готова выслушать, что заявят США о неразмещении ракет на территории Украины, но конструктивный диалог возможен только в более широком контексте ревизии решений будапештского саммита о будущем Украины в НАТО.
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