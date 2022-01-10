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Переговоры России и США по безопасности продолжаются более семи часов
Переговоры России и США по безопасности продолжаются более семи часов - РИА Новости, 10.01.2022
Переговоры России и США по безопасности продолжаются более семи часов
Российско-американские переговоры по гарантиям безопасности продолжаются в Женеве уже более семи часов, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T17:57
2022-01-10T18:39
в мире
сша
оон
швейцария
москва
сергей рябков
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ЖЕНЕВА, 10 янв — РИА Новости. Российско-американские переговоры по гарантиям безопасности продолжаются в Женеве уже более семи часов, сообщил корреспондент РИА Новости.Встреча началась около 9 утра (11:00 мск), она проходит за закрытыми дверями в постоянном представительстве США при женевском отделении ООН. Стороны прерывались только на короткий ланч.Окончания переговоров перед зданием ждали более 50 журналистов, но со временем на своих позициях остались только представители российских СМИ. Сотрудники Федерального департамента по международным делам Швейцарии несколько раз предлагали мерзнущим корреспондентам горячий кофе и чай.Сейчас журналисты уже возвращаются обратно, так как по предварительному плану встреча должна завершиться в районе 19:00 по Москве.Российскую делегацию на переговорах возглавляют замминистра иностранных дел Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин. Американской руководит заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.Накануне прошла предварительная встреча в формате рабочего ужина. По его итогам Рябков заявил, что разговор был сложным, но деловым. Дипломат подчеркнул, что Москва готова выслушать позицию США, но конструктивный диалог возможен только в контексте ревизии решений будапештского саммита о будущем Украины и Грузии в НАТО.Поводом для переговоров послужил проект договора о гарантиях безопасности, который Москва направила Вашингтону и его союзникам в декабре. В частности, документ включает положения о взаимном неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, об отказе от дальнейшего расширения НАТО за счет бывших советских республик и о сокращении числа военных учений.США еще до начала консультаций заявляли, что некоторые предложения неприемлемы. В Москве подчеркивали, что проект не носит ультимативного характера, но на односторонние уступки, тем более под давлением, Россия не пойдет. Рябков при этом не исключил, что диалог с США ограничится одной встречей и смысла продолжать его не будет, но это грозит новым витком конфронтации.Переговоры о гарантиях безопасности пройдут в три этапа: через два дня после встречи в Женеве, 12 января, в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО, а на следующий день — консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
https://ria.ru/20220110/mid-1767181428.html
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в мире, сша, оон, швейцария, москва, сергей рябков
17:57 10.01.2022 (обновлено: 18:39 10.01.2022)
 
Переговоры России и США по безопасности продолжаются более семи часов

Переговоры России и США по безопасности в Женеве продолжаются более семи часов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкУчастники двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
Участники двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЖЕНЕВА, 10 янв — РИА Новости. Российско-американские переговоры по гарантиям безопасности продолжаются в Женеве уже более семи часов, сообщил корреспондент РИА Новости.
Встреча началась около 9 утра (11:00 мск), она проходит за закрытыми дверями в постоянном представительстве США при женевском отделении ООН. Стороны прерывались только на короткий ланч.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
15:27
Отклонений от сформулированных Россией подходов не будет, заявил Рябков
Окончания переговоров перед зданием ждали более 50 журналистов, но со временем на своих позициях остались только представители российских СМИ. Сотрудники Федерального департамента по международным делам Швейцарии несколько раз предлагали мерзнущим корреспондентам горячий кофе и чай.
Сейчас журналисты уже возвращаются обратно, так как по предварительному плану встреча должна завершиться в районе 19:00 по Москве.
Российскую делегацию на переговорах возглавляют замминистра иностранных дел Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин. Американской руководит заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
15:06
В МИД объяснят, почему Рябков назвал переговоры с США потрясающими
Накануне прошла предварительная встреча в формате рабочего ужина. По его итогам Рябков заявил, что разговор был сложным, но деловым. Дипломат подчеркнул, что Москва готова выслушать позицию США, но конструктивный диалог возможен только в контексте ревизии решений будапештского саммита о будущем Украины и Грузии в НАТО.
Поводом для переговоров послужил проект договора о гарантиях безопасности, который Москва направила Вашингтону и его союзникам в декабре. В частности, документ включает положения о взаимном неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, об отказе от дальнейшего расширения НАТО за счет бывших советских республик и о сокращении числа военных учений.
США еще до начала консультаций заявляли, что некоторые предложения неприемлемы. В Москве подчеркивали, что проект не носит ультимативного характера, но на односторонние уступки, тем более под давлением, Россия не пойдет. Рябков при этом не исключил, что диалог с США ограничится одной встречей и смысла продолжать его не будет, но это грозит новым витком конфронтации.
Переговоры о гарантиях безопасности пройдут в три этапа: через два дня после встречи в Женеве, 12 января, в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО, а на следующий день — консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и СШАПроект договора о гарантиях безопасности между Россией и США
Инфографика
 
В миреСШАООНШвейцарияМоскваСергей Рябков
 
 
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