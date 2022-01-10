https://ria.ru/20220110/peregovory-1767103547.html

В МИД призвали США и НАТО проявить гибкость на переговорах по безопасности

В МИД призвали США и НАТО проявить гибкость на переговорах по безопасности - РИА Новости, 10.01.2022

В МИД призвали США и НАТО проявить гибкость на переговорах по безопасности

Гибкость на предстоящих переговорах по гарантиям безопасности должны проявить США и НАТО, Москва делала это 30 лет, пора подвести черту, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T09:03

2022-01-10T09:03

2022-01-10T09:32

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сергей рябков

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МОСКВА/ЖЕНЕВА, 10 янв - РИА Новости. Гибкость на предстоящих переговорах по гарантиям безопасности должны проявить США и НАТО, Москва делала это 30 лет, пора подвести черту, заявил в интервью РИА Новости перед началом консультаций в Женеве замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Разговор нельзя построить продуктивно, основываясь только на собственной позиции, надо уметь воспринимать позицию другой страны. Мы позицию другой страны воспринимали так, как она есть, на протяжении 30 лет. Сейчас под этим периодом попыток найти общий знаменатель, проявляя гибкость, необходимо подвести черту", - сказал Рябков.По его словам, "теперь уже с той стороны должны проявить гибкость"."Если они не в состоянии этого делать, значит, столкнутся с ухудшением ситуации в сфере их собственной безопасности", - добавил он.Накануне вечером в Женеве прошла первая встреча между российской и американской делегациями в формате ужина. Подводя итоги этих "предварительных" переговоров по гарантиям безопасности, Рябков заявил, что разговор был сложным, но деловым.Основная часть дискуссий пройдет в понедельник в закрытом формате на территории постпредства США при женевском отделении ООН.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20220104/borrel-1766583794.html

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в мире, сша, сергей рябков, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, оон, москва