https://ria.ru/20220110/pensionerka-1767200193.html

Хозяева Украины хамят плачущим из-за нищеты старикам в прямом эфире

Плачущей из-за бедности украинской пенсионерке нахамили в прямом эфире - РИА Новости, 10.01.2022

Хозяева Украины хамят плачущим из-за нищеты старикам в прямом эфире

Украинская пенсионерка из Николаева, позвонившая в студию телеканала "Наш" и пожаловавшаяся на бедность, получила жесткий ответ от экономиста Андрея Новака. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T17:15

2022-01-10T17:15

2022-01-10T19:11

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Украинская пенсионерка из Николаева, позвонившая в студию телеканала "Наш" и пожаловавшаяся на бедность, получила жесткий ответ от экономиста Андрея Новака."Я плачу коммуналку, и вообще ничего не остается. На телевизор три года назад заняла деньги — до сих пор не отдала. Ни стыда ни совести! <…> У меня ничего в холодильнике нет, абсолютно. Соседка два года не выходит из дома, потому что ей надеть нечего, вы представляете?" — рассказала она и заплакала.На слова пенсионерки решил ответить экономист Андрей Новак, находящийся в студии. Он заявил, что в "каждой нормальной семье" на Украине на Новый год от еды "ломятся столы", в том числе и у пенсионеров, так как им помогают дети и другие родственники."Безусловно, есть разные случаи. Но я и не говорил, что у нас тут Швейцария", — добавил он.В начале 2021 года, как заявляла вице-спикер Верховной рады Елена Кондратюк, число находящихся за чертой бедности украинцев превысило 19 миллионов человек. По данным Киевского международного института социологии (КМИС), опубликованным в августе минувшего года, 14,1 процента украинцев считают себя нищими, а 43,1 процента жителей страны могут купить лишь элементарные продукты питания.

https://ria.ru/20211226/ukraine-1765351280.html

https://ria.ru/20210819/ukraina-1746263211.html

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экономика, в мире, украина, верховная рада украины, николаев (украина), ситуация на украине