В Калининграде при реконструкции улицы обнаружили останки красноармейцев
СК проводит проверку после обнаружения останков красноармейцев в Калининграде
Автомобиль Следственного комитета РФ
КАЛИНИНГРАД, 10 янв – РИА Новости. Останки красноармейцев обнаружили при реконструкции улицы имени лейтенанта Катина в Калининграде, СК проводит доследственную проверку, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
"Рабочими обнаружены костные останки не менее трех человек и фрагменты армейского обмундирования. По данному факту следователями следственного отдела по Центральному району города Калининграда СУСК России по Калининградской области организована доследственная проверка", - сообщили в пресс-службе.
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В ведомстве уточнили, что в рамках доследственной проверки будут назначены медико-криминалистические судебные экспертизы.
По информации представителей регионального поискового отряда "Совесть", которые проводят эксгумацию, останки принадлежат бойцам Красной Армии, павшим во время Великой Отечественной войны в ходе Восточно-Прусской операции при штурме города-крепости Кенигсберг в апреле 1945 года.
Современная Калининградская область располагается на части территории бывшей немецкой провинции Восточная Пруссия. Здесь проходила Восточно-Прусская наступательная операция советских войск, в ходе которой красноармейцы заняли Восточную Пруссию и освободили северную часть Польши. После Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции стран антигитлеровской коалиции большая часть Восточной Пруссии вошла в состав Польши, треть территории со столицей Кёнигсбергом перешла СССР.
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