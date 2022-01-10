https://ria.ru/20220110/ostanki-1767167708.html

В Калининграде при реконструкции улицы обнаружили останки красноармейцев

В Калининграде при реконструкции улицы обнаружили останки красноармейцев - РИА Новости, 10.01.2022

В Калининграде при реконструкции улицы обнаружили останки красноармейцев

Останки красноармейцев обнаружили при реконструкции улицы имени лейтенанта Катина в Калининграде, СК проводит доследственную проверку, сообщили журналистам в... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T14:15

2022-01-10T14:15

2022-01-10T14:15

происшествия

кенигсберг

калининград

следственный комитет россии (ск рф)

великая отечественная война (1941-1945)

россия

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КАЛИНИНГРАД, 10 янв – РИА Новости. Останки красноармейцев обнаружили при реконструкции улицы имени лейтенанта Катина в Калининграде, СК проводит доследственную проверку, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства."Рабочими обнаружены костные останки не менее трех человек и фрагменты армейского обмундирования. По данному факту следователями следственного отдела по Центральному району города Калининграда СУСК России по Калининградской области организована доследственная проверка", - сообщили в пресс-службе.В ведомстве уточнили, что в рамках доследственной проверки будут назначены медико-криминалистические судебные экспертизы.По информации представителей регионального поискового отряда "Совесть", которые проводят эксгумацию, останки принадлежат бойцам Красной Армии, павшим во время Великой Отечественной войны в ходе Восточно-Прусской операции при штурме города-крепости Кенигсберг в апреле 1945 года.Современная Калининградская область располагается на части территории бывшей немецкой провинции Восточная Пруссия. Здесь проходила Восточно-Прусская наступательная операция советских войск, в ходе которой красноармейцы заняли Восточную Пруссию и освободили северную часть Польши. После Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции стран антигитлеровской коалиции большая часть Восточной Пруссии вошла в состав Польши, треть территории со столицей Кёнигсбергом перешла СССР.

https://ria.ru/20210607/arkheologiya-1735927044.html

https://ria.ru/20211125/boytsy-1760804820.html

кенигсберг

калининград

россия

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происшествия, кенигсберг, калининград, следственный комитет россии (ск рф), великая отечественная война (1941-1945), россия