Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220110/ostanki-1767167708.html
В Калининграде при реконструкции улицы обнаружили останки красноармейцев
В Калининграде при реконструкции улицы обнаружили останки красноармейцев - РИА Новости, 10.01.2022
В Калининграде при реконструкции улицы обнаружили останки красноармейцев
Останки красноармейцев обнаружили при реконструкции улицы имени лейтенанта Катина в Калининграде, СК проводит доследственную проверку, сообщили журналистам в... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T14:15
2022-01-10T14:15
происшествия
кенигсберг
калининград
следственный комитет россии (ск рф)
великая отечественная война (1941-1945)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_ebe9243ee994f046959eec372c78f426.jpg
КАЛИНИНГРАД, 10 янв – РИА Новости. Останки красноармейцев обнаружили при реконструкции улицы имени лейтенанта Катина в Калининграде, СК проводит доследственную проверку, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства."Рабочими обнаружены костные останки не менее трех человек и фрагменты армейского обмундирования. По данному факту следователями следственного отдела по Центральному району города Калининграда СУСК России по Калининградской области организована доследственная проверка", - сообщили в пресс-службе.В ведомстве уточнили, что в рамках доследственной проверки будут назначены медико-криминалистические судебные экспертизы.По информации представителей регионального поискового отряда "Совесть", которые проводят эксгумацию, останки принадлежат бойцам Красной Армии, павшим во время Великой Отечественной войны в ходе Восточно-Прусской операции при штурме города-крепости Кенигсберг в апреле 1945 года.Современная Калининградская область располагается на части территории бывшей немецкой провинции Восточная Пруссия. Здесь проходила Восточно-Прусская наступательная операция советских войск, в ходе которой красноармейцы заняли Восточную Пруссию и освободили северную часть Польши. После Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции стран антигитлеровской коалиции большая часть Восточной Пруссии вошла в состав Польши, треть территории со столицей Кёнигсбергом перешла СССР.
https://ria.ru/20210607/arkheologiya-1735927044.html
https://ria.ru/20211125/boytsy-1760804820.html
кенигсберг
калининград
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_2e50b50bcc72ef5b847b6cb0e87a46b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кенигсберг, калининград, следственный комитет россии (ск рф), великая отечественная война (1941-1945), россия
14:15 10.01.2022
 
В Калининграде при реконструкции улицы обнаружили останки красноармейцев

СК проводит проверку после обнаружения останков красноармейцев в Калининграде

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 10 янв – РИА Новости. Останки красноармейцев обнаружили при реконструкции улицы имени лейтенанта Катина в Калининграде, СК проводит доследственную проверку, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
"Рабочими обнаружены костные останки не менее трех человек и фрагменты армейского обмундирования. По данному факту следователями следственного отдела по Центральному району города Калининграда СУСК России по Калининградской области организована доследственная проверка", - сообщили в пресс-службе.
На Сахалине откроется фотовыставка о работе поисковиков “Мгновения поиска” - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
7 июня 2021, 02:48
На стройке в Приморье обнаружили останки красноармейцев
В ведомстве уточнили, что в рамках доследственной проверки будут назначены медико-криминалистические судебные экспертизы.
По информации представителей регионального поискового отряда "Совесть", которые проводят эксгумацию, останки принадлежат бойцам Красной Армии, павшим во время Великой Отечественной войны в ходе Восточно-Прусской операции при штурме города-крепости Кенигсберг в апреле 1945 года.
Современная Калининградская область располагается на части территории бывшей немецкой провинции Восточная Пруссия. Здесь проходила Восточно-Прусская наступательная операция советских войск, в ходе которой красноармейцы заняли Восточную Пруссию и освободили северную часть Польши. После Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции стран антигитлеровской коалиции большая часть Восточной Пруссии вошла в состав Польши, треть территории со столицей Кёнигсбергом перешла СССР.
Здание посольства РФ в Эстонии - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
25 ноября 2021, 23:23
Эстония передала России останки трех солдат Красной армии
 
ПроисшествияКенигсбергКалининградСледственный комитет России (СК РФ)Великая Отечественная война (1941-1945)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:34Россия и США "договорились" о невступлении Украины в НАТО, заявили в Раде
01:28Постпред в Вене заявил, что угрозы Запада в адрес России могут обесцениться
01:19СМИ сообщили о состоянии Леонида Куравлева накануне госпитализации
01:17Глава МИД Чехии призвал к нормализации отношений с Россией
01:15Брокер объяснил, когда стоит покупать и продавать рубли
01:09Глава Саксонии заявил о зависимости от российского газа
00:39В США человеку успешно пересадили свиное сердце, пишут СМИ
00:22В Госдепе прокомментировали предложения США в адрес России в Женеве
00:00Пожар в многоквартирном доме в Ялте локализовали
23:55Псаки: США готовятся к "дезинформации" о переговорах в Женеве
23:55Умер мультимиллионер Дерст, обвиняемый в убийстве своей жены
23:54Военно-транспортные самолеты эвакуировали из Казахстана 1697 граждан России
23:48Госдеп прокомментировал скандальное заявление Блинкена о миротворцах ОДКБ
23:42Госдеп не ждал от встречи с Россией договоренностей по ракетным вооружениям
23:31США не проводят параллели между Казахстаном и Украиной
23:28США считают, что Украина должна иметь шанс вступить к НАТО
23:25Метрополитен опроверг сообщение о штрафе за проезд без маски через Face Pay
23:25Байдену пока не доложили о результатах переговоров с Россией
23:15На юго-востоке Москвы нашли пропавшего подростка
23:13Переговоры России и США прошли на равных, заявил Косачев
Лента новостейМолния
Россия и США "договорились" о невступлении Украины в НАТО, заявили в РадеПостпред в Вене заявил, что угрозы Запада в адрес России могут обесценитьсяСМИ сообщили о состоянии Леонида Куравлева накануне госпитализацииГлава МИД Чехии призвал к нормализации отношений с РоссиейБрокер объяснил, когда стоит покупать и продавать рублиГлава Саксонии заявил о зависимости от российского газаВ США человеку успешно пересадили свиное сердце, пишут СМИВ Госдепе прокомментировали предложения США в адрес России в ЖеневеПожар в многоквартирном доме в Ялте локализовалиПсаки: США готовятся к "дезинформации" о переговорах в ЖеневеУмер мультимиллионер Дерст, обвиняемый в убийстве своей жены Военно-транспортные самолеты эвакуировали из Казахстана 1697 граждан РоссииГосдеп прокомментировал скандальное заявление Блинкена о миротворцах ОДКБГосдеп не ждал от встречи с Россией договоренностей по ракетным вооружениямСША не проводят параллели между Казахстаном и Украиной США считают, что Украина должна иметь шанс вступить к НАТОМетрополитен опроверг сообщение о штрафе за проезд без маски через Face PayБайдену пока не доложили о результатах переговоров с РоссиейНа юго-востоке Москвы нашли пропавшего подросткаПереговоры России и США прошли на равных, заявил Косачев