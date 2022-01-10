https://ria.ru/20220110/omikron-1767156210.html

В Азербайджане выявили первый случай заражения омикрон-штаммом

В Азербайджане выявили первый случай заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 10.01.2022

В Азербайджане выявили первый случай заражения омикрон-штаммом

Первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлен в Азербайджане, говорится в совместном сообщении министерства здравоохранения, государственного... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T13:14

2022-01-10T13:14

2022-01-10T13:34

распространение коронавируса

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азербайджан

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коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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БАКУ 10 янв – РИА Новости. Первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлен в Азербайджане, говорится в совместном сообщении министерства здравоохранения, государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями Азербайджана."Первый случай заражения штаммом "омикрон" выявлен в Азербайджане. Омикрон-штамм SARS-CoV-2 21C был выявлен на этапе исследований в 12 образцах, взятых у лиц, прибывших из-за рубежа. Результаты проведенных исследований еще раз показывают, что наиболее эффективным способом защиты от новых и быстро распространяющихся опасных штаммов вируса является вакцинация", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220110/deltakron-1767078584.html

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общество, азербайджан, здоровье - общество, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса