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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220110/omikron-1767156210.html
В Азербайджане выявили первый случай заражения омикрон-штаммом
В Азербайджане выявили первый случай заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 10.01.2022
В Азербайджане выявили первый случай заражения омикрон-штаммом
Первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлен в Азербайджане, говорится в совместном сообщении министерства здравоохранения, государственного... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T13:14
2022-01-10T13:34
распространение коронавируса
общество
азербайджан
здоровье - общество
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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БАКУ 10 янв – РИА Новости. Первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлен в Азербайджане, говорится в совместном сообщении министерства здравоохранения, государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями Азербайджана."Первый случай заражения штаммом "омикрон" выявлен в Азербайджане. Омикрон-штамм SARS-CoV-2 21C был выявлен на этапе исследований в 12 образцах, взятых у лиц, прибывших из-за рубежа. Результаты проведенных исследований еще раз показывают, что наиболее эффективным способом защиты от новых и быстро распространяющихся опасных штаммов вируса является вакцинация", - говорится в сообщении.
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общество, азербайджан, здоровье - общество, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
13:14 10.01.2022 (обновлено: 13:34 10.01.2022)
 
В Азербайджане выявили первый случай заражения омикрон-штаммом

Первый случай заражения штаммом "омикрон" выявили в Азербайджане

© REUTERS / Dado Ruvic/IllustrationТест на COVID-19 на фоне надписи "Омикрон"
Тест на COVID-19 на фоне надписи Омикрон - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© REUTERS / Dado Ruvic/Illustration
Тест на COVID-19 на фоне надписи "Омикрон"
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БАКУ 10 янв – РИА Новости. Первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлен в Азербайджане, говорится в совместном сообщении министерства здравоохранения, государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями Азербайджана.
"Первый случай заражения штаммом "омикрон" выявлен в Азербайджане. Омикрон-штамм SARS-CoV-2 21C был выявлен на этапе исследований в 12 образцах, взятых у лиц, прибывших из-за рубежа. Результаты проведенных исследований еще раз показывают, что наиболее эффективным способом защиты от новых и быстро распространяющихся опасных штаммов вируса является вакцинация", - говорится в сообщении.
Медицинский работник во время работы с анализами в клинико-диагностической лаборатории - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
08:00Наука
Ученые заподозрили лабораторное происхождение штамма "дельтакрон"
 
Распространение коронавирусаОбществоАзербайджанЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
 
 
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