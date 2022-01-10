https://ria.ru/20220110/odkb-1767235323.html

Эксперт объяснил, почему Узбекистан не будет возвращаться в ОДКБ

Эксперт объяснил, почему Узбекистан не будет возвращаться в ОДКБ - РИА Новости, 10.01.2022

Эксперт объяснил, почему Узбекистан не будет возвращаться в ОДКБ

Узбекистан имеет опыт по отражению нападений локальных террористических групп, в случае возникновения серьезной внешней угрозы страна вряд ли вернется в ОДКБ, а РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T20:47

2022-01-10T20:47

2022-01-10T20:47

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ТАШКЕНТ, 10 янв – РИА Новости. Узбекистан имеет опыт по отражению нападений локальных террористических групп, в случае возникновения серьезной внешней угрозы страна вряд ли вернется в ОДКБ, а обратится за помощью к России в рамках союзнических отношений, заявил директор узбекистанского центра исследовательских инициатив Mano Бахтиёр Эргашев, комментируя слова президента Белоруссии.Лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил в ходе заседания ОДКБ, что страны организации должны извлечь уроки из протестов в Казахстане. Он подчеркнул, что Узбекистану стоит обратить на эту ситуацию особенное внимание. По его словам, есть оперативная информация, которая позволяет так говорить."В Узбекистане трезво и спокойно оценивают ситуацию и понимают, что в стране есть "спящие" террористические и экстремистские ячейки, нужно усиливать свой потенциал, который позволяет локализовать такие угрозы. Но если это будет большое сильное и скоординированное движение извне нескольких тысяч (боевиков – ред.), то тогда может понадобиться помощь. И Узбекистан будет обращаться не к ОДКБ, а к стране, с которой у нее в 2005 году заключен договор о союзнических отношениях. Это Россия", - сказал Эргашев РИА Новости.По мнению эксперта, в Узбекистане в отличие от ситуации в Казахстане нет жестких противоречий внутри элиты, когда та или иная группировка начинает использовать силы исламистов или уголовных элементов для прихода к власти. "Есть консенсус по основному вопросу – это то, что Узбекистан не будет участвовать в военно-политических блоках и организациях, а ОДКБ относится именно к этой организации", - полагает Эргашев."ОДКБ сейчас показало, что может быть оперативной структурой и способной работать в условиях цейтнота. Но я не считаю, что события в Казахстане станут детонатором того процесса, что Узбекистан восстановит свое членство в ОДКБ. Тем более, что понадобится большое количество изменений - и в концепцию и военную доктрину страны", - добавил эксперт.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220110/odkb-1767220451.html

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в мире, оон, узбекистан, одкб, александр лукашенко, жанаозен, актау