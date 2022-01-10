https://ria.ru/20220110/odkb-1767220451.html

В Белоруссии задержали авторов оскорблений в адрес миротворцев ОДКБ

В Белоруссии задержали авторов оскорблений в адрес миротворцев ОДКБ - РИА Новости, 10.01.2022

В Белоруссии задержали авторов оскорблений в адрес миротворцев ОДКБ

Белорусская милиция устанавливает авторов оскорбительных и циничных комментариев в адрес белорусских военнослужащих, которые направлены в Казахстан в составе... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T19:11

2022-01-10T19:11

2022-01-10T19:12

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МИНСК, 10 янв – РИА Новости. Белорусская милиция устанавливает авторов оскорбительных и циничных комментариев в адрес белорусских военнослужащих, которые направлены в Казахстан в составе миротворческой миссии ОДКБ, уже задержаны двое минчан, сообщила в понедельник пресс-служба МВД республики.Шестого января белорусские миротворцы прибыли в Казахстан в рамках оказания этой стране помощи со стороны ОДКБ. Туда была направлена миротворческая рота из состава 103-й воздушно-десантной Витебской бригады сил специальных операций, причем это – только военнослужащие по контракту. Они охраняют арсенал артиллерийских боеприпасов в поселке Копчегай и военный аэродром "Жетыген" в Казахстане."Правоохранители устанавливают лиц, размещающих в публичном доступе оскорбления, клевету и угрозы в адрес белорусских военнослужащих, направленных в Казахстан с миротворческой миссией", - говорится в сообщении в Telegram-канале МВД.Отмечается, что "за циничные комментарии в адрес миротворцев задержаны минчане". "Сегодня оперативниками задержаны двое неработающих минчан 30 и 32 лет за размещение подобных постов в социальных сетях", - говорится в сообщении.Там подчеркивается, что большинство подобного рода комментаторов являются подписчиками экстремистских Telegram-каналов. В сообщении не уточняется, какая ответственность грозит задержанным за комментарии.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220110/zavisimost-1767185352.html

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в мире, казахстан, оон, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев