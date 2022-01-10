https://ria.ru/20220110/odkb-1767134211.html

Премьер Киргизии предупредил о риске проникновения боевиков в страны ОДКБ

Премьер Киргизии предупредил о риске проникновения боевиков в страны ОДКБ - РИА Новости, 10.01.2022

Премьер Киргизии предупредил о риске проникновения боевиков в страны ОДКБ

Существует риск перемещения террористов, принимавших участие в беспорядках в Казахстане, через границы внутри стран ОДКБ, заявил в понедельник на саммите ОДКБ... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T11:39

2022-01-10T11:39

2022-01-10T12:05

беспорядки в казахстане

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БИШКЕК, 10 янв - РИА Новости. Существует риск перемещения террористов, принимавших участие в беспорядках в Казахстане, через границы внутри стран ОДКБ, заявил в понедельник на саммите ОДКБ глава кабмина Киргизии Акылбек Жапаров."Согласно поступающей информации, большое количество огнестрельного оружия попало в руки криминальных кругов. Существует риск перемещения преступных элементов, участвовавших в грабежах и бесчинствах, через наши с вами государственные границы", - заявил премьер.По словам Жапарова, в этой связи сегодняшняя ситуация в Казахстане обязывает ОДКБ "предпринять совместные усилия в целях восстановления стабильности в Казахстане и недопущения атак на военные, административные и социальные объекты страны".Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 17 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220107/granitsa-1766853023.html

https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766664124.html

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в мире, казахстан, киргизия, одкб