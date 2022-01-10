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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220110/odkb-1767126347.html
Силы ОДКБ будут в Казахстане столько, сколько необходимо, заявил Путин
Силы ОДКБ будут в Казахстане столько, сколько необходимо, заявил Путин - РИА Новости, 10.01.2022
Силы ОДКБ будут в Казахстане столько, сколько необходимо, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что силы ОДКБ будут находиться в Казахстане столько, сколько это необходимо, а после выполнения своих функций контингент... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T11:11
2022-01-10T11:26
беспорядки в казахстане
казахстан
одкб
в мире
владимир путин
россия
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что силы ОДКБ будут находиться в Казахстане столько, сколько это необходимо, а после выполнения своих функций контингент будет выведен с территории страны ."В Казахстан направлен контингент коллективных миротворческих сил ОДКБ и, хочу это подчеркнуть, на ограниченный по времени период, на такой, на какой сочтет возможным для его применения президент Казахстана, глава государства, глава Казахстана", - сказал он на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.Он подчеркнул, что после выполнения своих функций, "безусловно, весь контингент будет выведен с территории Казахстана". Путин также отметил, что подразделения ОДКБ находятся в Казахстане на основании официального запроса руководства республики и в полном соответствии со статьей 4 основополагающего Договора о коллективной безопасности от 1992 года.
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казахстан, одкб, в мире, владимир путин, россия
11:11 10.01.2022 (обновлено: 11:26 10.01.2022)
 
Силы ОДКБ будут в Казахстане столько, сколько необходимо, заявил Путин

Президент Путин: силы ОДКБ пробудут в Казахстане столько, сколько необходимо

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЛичный состав и военная техника из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ на аэродроме в Алматы. Скриншот видео
Личный состав и военная техника из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ на аэродроме в Алматы. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Личный состав и военная техника из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ на аэродроме в Алматы. Скриншот видео
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что силы ОДКБ будут находиться в Казахстане столько, сколько это необходимо, а после выполнения своих функций контингент будет выведен с территории страны .
"В Казахстан направлен контингент коллективных миротворческих сил ОДКБ и, хочу это подчеркнуть, на ограниченный по времени период, на такой, на какой сочтет возможным для его применения президент Казахстана, глава государства, глава Казахстана", - сказал он на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Он подчеркнул, что после выполнения своих функций, "безусловно, весь контингент будет выведен с территории Казахстана". Путин также отметил, что подразделения ОДКБ находятся в Казахстане на основании официального запроса руководства республики и в полном соответствии со статьей 4 основополагающего Договора о коллективной безопасности от 1992 года.
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
7 января, 15:48Беспорядки в Казахстане
Путин провел телефонные переговоры с коллегами по ОДКБ
 
Беспорядки в КазахстанеКазахстанОДКБВ миреВладимир ПутинРоссия
 
 
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