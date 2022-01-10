11:11 10.01.2022 (обновлено: 11:26 10.01.2022)
Силы ОДКБ будут в Казахстане столько, сколько необходимо, заявил Путин
Президент Путин: силы ОДКБ пробудут в Казахстане столько, сколько необходимо
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЛичный состав и военная техника из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ на аэродроме в Алматы. Скриншот видео
Личный состав и военная техника из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ на аэродроме в Алматы. Скриншот видео
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что силы ОДКБ будут находиться в Казахстане столько, сколько это необходимо, а после выполнения своих функций контингент будет выведен с территории страны .
"В Казахстан направлен контингент коллективных миротворческих сил ОДКБ и, хочу это подчеркнуть, на ограниченный по времени период, на такой, на какой сочтет возможным для его применения президент Казахстана, глава государства, глава Казахстана", - сказал он на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Он подчеркнул, что после выполнения своих функций, "безусловно, весь контингент будет выведен с территории Казахстана". Путин также отметил, что подразделения ОДКБ находятся в Казахстане на основании официального запроса руководства республики и в полном соответствии со статьей 4 основополагающего Договора о коллективной безопасности от 1992 года.