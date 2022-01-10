11:10 10.01.2022 (обновлено: 11:35 10.01.2022)
Лукашенко призвал не оглядываться на Запад, укрепляя ОДКБ
Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что необходимо продолжать укреплять ОДКБ
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЛичный состав и военная техника из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ на аэродроме в Алматы
Личный состав и военная техника из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ на аэродроме в Алматы
МИНСК, 10 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны ОДКБ в перспективе ждут серьезные вызовы, поэтому надо укреплять организацию.
"Но нас ждут серьёзные вызовы в перспективе. Необходимо укреплять ОДКБ. Спокойно, планомерно наращивать все ее компоненты и прежде всего миротворческий потенциал. Важно сохранить мобильность и оперативность действий", - сказал Лукашенко, выступая в понедельник на онлайн-саммите ОДКБ.
Он заявил, что "не надо излишне стесняться в этом плане, озираясь на некий Запад, Америку или еще какие-то государства". "Будем смотреть резко по сторонам – свернем шею", - подчеркнул Лукашенко.
"Отмечу своевременность и оперативность принятого решения о вводе в Казахстан коллективных миротворческих сил ОДКБ. Уверен, наши усилия подействовали отрезвляюще на деструктивные элементы и показали миру тесные союзнические связи, дееспособность и потенциал организации", - сказал белорусский президент. По его словам, странам ОДКБ "исходя из этого урока нужно совершенствовать и управляемость ОДКБ, и те силы, которые мы готовы задействовать".
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 17 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.