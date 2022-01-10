https://ria.ru/20220110/odkb-1767124600.html

Лукашенко призвал не допустить выставления миротворцев ОДКБ оккупантами

Лукашенко призвал не допустить выставления миротворцев ОДКБ оккупантами - РИА Новости, 10.01.2022

Лукашенко призвал не допустить выставления миротворцев ОДКБ оккупантами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нельзя допускать выставления в информационном поле миротворческого контингента ОДКБ, пришедшего в... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T11:04

2022-01-10T11:04

2022-01-10T11:21

беспорядки в казахстане

казахстан

одкб

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александр лукашенко

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НУР-СУЛТАН, 10 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нельзя допускать выставления в информационном поле миротворческого контингента ОДКБ, пришедшего в Казахстан, как оккупантов."Нельзя допускать выставления миротворческого контингента как оккупантов. Мы видим такие попытки уже предпринимаются. Мы никакие не оккупанты, мы не пришли туда по собственному желанию. Нас пригласил наш брат, наш друг, который отвечает за эту огромную страну", - сказал Лукашенко во время выступления на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Он подчеркнул, что миротворческий контингент оказал ту поддержку, о которой заявил президент Казахстана.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220110/khaos-1767098058.html

https://ria.ru/20220109/mirotvortsy-1767060813.html

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казахстан, одкб, в мире, белоруссия, александр лукашенко