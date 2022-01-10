https://ria.ru/20220110/odkb-1767124364.html

ОДКБ ждут серьезные вызовы, заявил Лукашенко

ОДКБ ждут серьезные вызовы, заявил Лукашенко - РИА Новости, 10.01.2022

ОДКБ ждут серьезные вызовы, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны ОДКБ в перспективе ждут серьезные вызовы, поэтому надо укреплять организацию. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T11:03

2022-01-10T11:03

2022-01-10T12:08

в мире

одкб

александр лукашенко

беспорядки в казахстане

сша

оон

жанаозен

актау

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МИНСК, 10 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны ОДКБ в перспективе ждут серьезные вызовы, поэтому надо укреплять организацию."Но нас ждут серьёзные вызовы в перспективе. Необходимо укреплять ОДКБ. Спокойно, планомерно наращивать все ее компоненты и прежде всего миротворческий потенциал. Важно сохранить мобильность и оперативность действий", - сказал Лукашенко, выступая в понедельник на онлайн-саммите ОДКБ.Он заявил, что "не надо излишне стесняться в этом плане, озираясь на некий Запад, Америку или еще какие-то государства". "Будем смотреть резко по сторонам – свернем шею", - подчеркнул Лукашенко."Отмечу своевременность и оперативность принятого решения о вводе в Казахстан коллективных миротворческих сил ОДКБ. Уверен, наши усилия подействовали отрезвляюще на деструктивные элементы и показали миру тесные союзнические связи, дееспособность и потенциал организации", - сказал белорусский президент. По его словам, странам ОДКБ "исходя из этого урока нужно совершенствовать и управляемость ОДКБ, и те силы, которые мы готовы задействовать".Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 17 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220110/kazakhstan-1767129695.html

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жанаозен

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Лукашенко: "Будем смотреть резко по сторонам, свернем шею" Александр Лукашенко выступил на внеплановой сессии ОДКБ, собранной в результате ЧС в Казахстане 2022-01-10T11:03 true PT1M44S

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в мире, одкб, александр лукашенко, сша, оон, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев