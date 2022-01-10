https://ria.ru/20220110/odkb-1767121757.html

Генсек ОДКБ вылетит в Казахстан

Генсек ОДКБ вылетит в Казахстан - РИА Новости, 10.01.2022

Генсек ОДКБ вылетит в Казахстан

Генсек ОДКБ Станислав Зась сообщил, что 11 января вылетает в Казахстан. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T10:53

2022-01-10T10:53

2022-01-10T13:59

беспорядки в казахстане

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казахстан

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станислав зась

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Генсек ОДКБ Станислав Зась сообщил, что 11 января вылетает в Казахстан."Для изучения положения дел на месте, встречи с командующим, руководством Республики Казахстан, по согласованию с президентом Казахстана, председателем СКБ завтра вылетаю в Казахстан", - сказал Зась на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ.Как сообщили РИА Новости в силовых структурах Казахстана, Зась в ходе визита в Казахстан намерен посетить Алма-Ату, где прошли основные митинги и боестолкновения правительственных силовых структур с вооруженными террористами."Генсек ОДКБ Станислав Зась в ходе своего рабочего визита встретится с высшим военно-политическим руководством страны, которые проинформирует его о ситуации в стране, также он ознакомится с действиями контингента миротворческих сил Организации", - сказал собеседник агентства. Кроме того, по его словам, запланирована встреча генсека ОДКБ с командующим миротворческими силами ОДКБ Андреем Сердюковым.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

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https://ria.ru/20220106/odkb-1766775455.html

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в мире, казахстан, одкб, станислав зась