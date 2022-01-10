10:53 10.01.2022 (обновлено: 13:59 10.01.2022)
Генсек ОДКБ вылетит в Казахстан
Генсек ОДКБ Зась во вторник вылетит в Казахстан
© Фото : Пресс-служба ОДКБГенеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась
© Фото : Пресс-служба ОДКБ
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Генсек ОДКБ Станислав Зась сообщил, что 11 января вылетает в Казахстан.
"Для изучения положения дел на месте, встречи с командующим, руководством Республики Казахстан, по согласованию с президентом Казахстана, председателем СКБ завтра вылетаю в Казахстан", - сказал Зась на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ.
Как сообщили РИА Новости в силовых структурах Казахстана, Зась в ходе визита в Казахстан намерен посетить Алма-Ату, где прошли основные митинги и боестолкновения правительственных силовых структур с вооруженными террористами.
"Генсек ОДКБ Станислав Зась в ходе своего рабочего визита встретится с высшим военно-политическим руководством страны, которые проинформирует его о ситуации в стране, также он ознакомится с действиями контингента миротворческих сил Организации", - сказал собеседник агентства. Кроме того, по его словам, запланирована встреча генсека ОДКБ с командующим миротворческими силами ОДКБ Андреем Сердюковым.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.