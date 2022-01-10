https://ria.ru/20220110/odkb-1767101175.html

Внеочередной саммит ОДКБ начнется в 10:00 по московскому времени

Внеочередной саммит ОДКБ начнется в 10:00 по московскому времени - РИА Новости, 10.01.2022

Внеочередной саммит ОДКБ начнется в 10:00 по московскому времени

Внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ начнется в понедельник в 10:00 по Москве, сообщил пресс-секретарь казахстанского лидера Берик Уали. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T08:26

2022-01-10T08:26

2022-01-10T09:02

беспорядки в казахстане

казахстан

одкб

в мире

касым-жомарт токаев

нур-султан

россия

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НУР-СУЛТАН, 10 янв — РИА Новости. Внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ начнется в понедельник в 10:00 по Москве, сообщил пресс-секретарь казахстанского лидера Берик Уали."Сегодня в 13:00 часов по времени Нур-Султана (10:00 мск) президент Касым-Жомарт Токаев примет участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, созванной по инициативе казахстанской стороны", — написал он в Instagram.Стороны обсудят ситуацию в Казахстане. Прямую трансляцию покажет национальный телеканал "Хабар 24".Протесты в КазахстанеВ первые дни 2022 года жители Жанаозена и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже беспорядки распространились на другие населенные пункты, в том числе на Алма-Ату — старую столицу и крупнейший город республики: там стали действовать мародеры, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По информации ООН, во время протестов ранения получили около тысячи человек. По уточненным данным МВД, погибли 16 силовиков.Утром 5 января президент республики Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза он охарактеризовал ситуацию как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности.ОДКБ приняла решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.

https://ria.ru/20220110/tselostnost-1767094018.html

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казахстан, одкб, в мире, касым-жомарт токаев, нур-султан, россия