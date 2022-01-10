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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220110/normalizatsiya-1767099532.html
Мэр Алма-Аты заявил о постепенной нормализации жизнедеятельности города
Мэр Алма-Аты заявил о постепенной нормализации жизнедеятельности города - РИА Новости, 10.01.2022
Мэр Алма-Аты заявил о постепенной нормализации жизнедеятельности города
Аким (мэр) Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев заявил о постепенной нормализации жизнедеятельности мегаполиса, все городские службы работают в тесном взаимодействии с... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T07:44
2022-01-10T17:40
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
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АЛМА-АТА, 10 янв - РИА Новости. Аким (мэр) Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев заявил о постепенной нормализации жизнедеятельности мегаполиса, все городские службы работают в тесном взаимодействии с Антитеррористическим центром, сообщила в понедельник пресс-служба акимата (мэрии).Согласно сообщению, городской штаб по восстановлению жизнеобеспечения Алма-Аты функционирует в круглосуточном режиме. Все службы мегаполиса "работают в тесном взаимодействии с Антитеррористическим центром". "Все вопросы решаются согласованно, и постепенно город возвращается к нормальной жизни", - подчеркивает пресс-служба.Поясняется, что ведется уборка территории во всех районах города. С улиц вывезено более 200 тонн мусора, со дворов – более тысячи тонн твердо-бытовых отходов. Коммунальные службы заходят на обезвреженные военнослужащими территории. При этом отмечается, что правоохранительные органы продолжают зачистку города."Обеспечена продовольственная безопасность города. Возобновлена работа почти 80 супермаркетов, трех крупных продовольственных рынков, порядка 70 АЗС, 111 аптек, три из которых в круглосуточном режиме. Стоимость автогаза снижена до 70 тенге (0,16 доллара – ред.) за литр", - говорится в сообщении.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 16 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
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В день траура в Алма-Ате приспущены флаги на зданиях
В Казахстане понедельник объявлен днем общенационального траура по погибшим в результате беспорядков в республике. До сих пор неизвестно точное число жертв. Минздрав ранее опубликовал сообщении о 164 погибших, из которых 103 – в Алма-Ате. Однако впоследствии ведомство удалило эту информацию.
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в мире, казахстан
07:44 10.01.2022 (обновлено: 17:40 10.01.2022)
 
Мэр Алма-Аты заявил о постепенной нормализации жизнедеятельности города

Мэр Алма-Аты Сагинтаев заявил о постепенной нормализации жизнедеятельности города

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АЛМА-АТА, 10 янв - РИА Новости. Аким (мэр) Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев заявил о постепенной нормализации жизнедеятельности мегаполиса, все городские службы работают в тесном взаимодействии с Антитеррористическим центром, сообщила в понедельник пресс-служба акимата (мэрии).
"Принимаемые меры позволили постепенно нормализовать жизнь города. От нас необходимо только спокойствие, выдержка и понимание", - цитирует пресс-служба Сагинтаева.
Согласно сообщению, городской штаб по восстановлению жизнеобеспечения Алма-Аты функционирует в круглосуточном режиме. Все службы мегаполиса "работают в тесном взаимодействии с Антитеррористическим центром". "Все вопросы решаются согласованно, и постепенно город возвращается к нормальной жизни", - подчеркивает пресс-служба.
Поясняется, что ведется уборка территории во всех районах города. С улиц вывезено более 200 тонн мусора, со дворов – более тысячи тонн твердо-бытовых отходов. Коммунальные службы заходят на обезвреженные военнослужащими территории. При этом отмечается, что правоохранительные органы продолжают зачистку города.
"Обеспечена продовольственная безопасность города. Возобновлена работа почти 80 супермаркетов, трех крупных продовольственных рынков, порядка 70 АЗС, 111 аптек, три из которых в круглосуточном режиме. Стоимость автогаза снижена до 70 тенге (0,16 доллара – ред.) за литр", - говорится в сообщении.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 16 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
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