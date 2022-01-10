https://ria.ru/20220110/neytralizatsiya-1767094615.html
В Алма-Ате нейтрализовали две экстремистские ячейки
В Алма-Ате нейтрализовали две экстремистские ячейки - РИА Новости, 10.01.2022
В Алма-Ате нейтрализовали две экстремистские ячейки
Казахстанские силовики нейтрализовали в Алма-Ате две экстремистские ячейки, члены которых принимали участие в массовых беспорядках, сообщил комитет... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T06:05
2022-01-10T06:05
2022-01-10T07:28
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
алма-ата
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767060031_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_e071c1a46236a670810099b042c4c776.jpg
НУР-СУЛТАН, 10 янв - РИА Новости. Казахстанские силовики нейтрализовали в Алма-Ате две экстремистские ячейки, члены которых принимали участие в массовых беспорядках, сообщил комитет нацбезопасности (КНБ) республики.Четырех членов одной из ячеек задержали в воскресенье. При обыске у них нашли "огнестрельное оружие, травматические и светошумовые гранаты, патроны, религиозную литературу и иные вещественные доказательства".Главарь другой группировки, гражданин иностранного государства, активно участвовал в беспорядках и связан с зарубежными террористическими группировками, сообщили в КНБ. По версии следствия, он "целенаправленно прибыл в Казахстан для подготовки массовых противоправных акций и нападений на органы власти и силовые структуры". Пособники задержанного разыскиваются.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками республики, есть жертвы со всех сторон. Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили.До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ. Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы, которые будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.В пятницу Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление. Он пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Власти услышали все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, добавил он.
https://ria.ru/20220110/ataka-1767093743.html
https://ria.ru/20220110/stabilizatsiya-1767093392.html
казахстан
алма-ата
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767060031_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_8d3308519156b0b64bfa9c5aa51719cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, алма-ата
06:05 10.01.2022 (обновлено: 07:28 10.01.2022)
В Алма-Ате нейтрализовали две экстремистские ячейки
В Алма-Ате нейтрализовали две экстремистские ячейки, участвовавшие в беспорядках
НУР-СУЛТАН, 10 янв - РИА Новости. Казахстанские силовики нейтрализовали в Алма-Ате две экстремистские ячейки, члены которых принимали участие в массовых беспорядках, сообщил комитет нацбезопасности (КНБ) республики.
"На территории города Алма-Аты нейтрализованы две экстремистские ячейки, члены которых принимали активное участие в массовых беспорядках в мегаполисе с 4 по 8 января 2022 года", - говорится в заявлении ведомства.
Четырех членов одной из ячеек задержали в воскресенье. При обыске у них нашли "огнестрельное оружие, травматические и светошумовые гранаты, патроны, религиозную литературу и иные вещественные доказательства".
Главарь другой группировки, гражданин иностранного государства, активно участвовал в беспорядках и связан с зарубежными террористическими группировками, сообщили в КНБ. По версии следствия, он "целенаправленно прибыл в Казахстан для подготовки массовых противоправных акций и нападений на органы власти и силовые структуры". Пособники задержанного разыскиваются.
Беспорядки в Казахстане
Массовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен
и Актау
на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками республики, есть жертвы со всех сторон. Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили.
До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.
Президент Касым-Жомарт Токаев
отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ
. Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы, которые будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.
В пятницу Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление. Он пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Власти услышали все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, добавил он.