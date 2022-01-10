https://ria.ru/20220110/neytralizatsiya-1767094615.html

В Алма-Ате нейтрализовали две экстремистские ячейки

В Алма-Ате нейтрализовали две экстремистские ячейки - РИА Новости, 10.01.2022

В Алма-Ате нейтрализовали две экстремистские ячейки

Казахстанские силовики нейтрализовали в Алма-Ате две экстремистские ячейки, члены которых принимали участие в массовых беспорядках, сообщил комитет... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T06:05

2022-01-10T06:05

2022-01-10T07:28

беспорядки в казахстане

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алма-ата

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НУР-СУЛТАН, 10 янв - РИА Новости. Казахстанские силовики нейтрализовали в Алма-Ате две экстремистские ячейки, члены которых принимали участие в массовых беспорядках, сообщил комитет нацбезопасности (КНБ) республики.Четырех членов одной из ячеек задержали в воскресенье. При обыске у них нашли "огнестрельное оружие, травматические и светошумовые гранаты, патроны, религиозную литературу и иные вещественные доказательства".Главарь другой группировки, гражданин иностранного государства, активно участвовал в беспорядках и связан с зарубежными террористическими группировками, сообщили в КНБ. По версии следствия, он "целенаправленно прибыл в Казахстан для подготовки массовых противоправных акций и нападений на органы власти и силовые структуры". Пособники задержанного разыскиваются.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками республики, есть жертвы со всех сторон. Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили.До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ. Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы, которые будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.В пятницу Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление. Он пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Власти услышали все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, добавил он.

https://ria.ru/20220110/ataka-1767093743.html

https://ria.ru/20220110/stabilizatsiya-1767093392.html

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в мире, казахстан, алма-ата