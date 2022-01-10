https://ria.ru/20220110/nazarbaev-1767152462.html
В Кремле не ответили на вопрос о контактах Путина и Назарбаева
В Кремле не ответили на вопрос о контактах Путина и Назарбаева - РИА Новости, 10.01.2022
В Кремле не ответили на вопрос о контактах Путина и Назарбаева
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о возможности контактов Владимира Путина с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T13:02
2022-01-10T13:02
2022-01-10T13:02
беспорядки в казахстане
политика
казахстан
владимир путин
дмитрий песков
нурсултан назарбаев
россия
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о возможности контактов Владимира Путина с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым заявил, что не обладает такой информацией."Не могу вам сказать, не обладаю такой информацией", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, контактировал ли президент России в дни дестабилизации ситуации в Казахстане с бывшим главой Казахстана Назарбаевым, планируются ли такие контакты.
https://ria.ru/20220108/nazarbaev-1766935597.html
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политика, казахстан, владимир путин, дмитрий песков, нурсултан назарбаев, россия
В Кремле не ответили на вопрос о контактах Путина и Назарбаева
Пресс-секретарь Путина Песков не обладает информацией о его контактах с Назарбаевым