https://ria.ru/20220110/nazarbaev-1767152462.html

В Кремле не ответили на вопрос о контактах Путина и Назарбаева

В Кремле не ответили на вопрос о контактах Путина и Назарбаева - РИА Новости, 10.01.2022

В Кремле не ответили на вопрос о контактах Путина и Назарбаева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о возможности контактов Владимира Путина с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T13:02

2022-01-10T13:02

2022-01-10T13:02

беспорядки в казахстане

политика

казахстан

владимир путин

дмитрий песков

нурсултан назарбаев

россия

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о возможности контактов Владимира Путина с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым заявил, что не обладает такой информацией."Не могу вам сказать, не обладаю такой информацией", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, контактировал ли президент России в дни дестабилизации ситуации в Казахстане с бывшим главой Казахстана Назарбаевым, планируются ли такие контакты.

https://ria.ru/20220108/nazarbaev-1766935597.html

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россия

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политика, казахстан, владимир путин, дмитрий песков, нурсултан назарбаев, россия