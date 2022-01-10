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Рябков назвал условие для конструктивного диалога с НАТО по Украине
Рябков назвал условие для конструктивного диалога с НАТО по Украине - РИА Новости, 10.01.2022
Рябков назвал условие для конструктивного диалога с НАТО по Украине
Москва готова выслушать, что заявят США о неразмещении ракет на территории Украины, но на предстоящей встрече в Женеве конструктивный диалог возможен только в... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T09:23
2022-01-10T09:23
2022-01-10T09:33
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МОСКВА/ЖЕНЕВА, 10 янв - РИА Новости. Москва готова выслушать, что заявят США о неразмещении ракет на территории Украины, но на предстоящей встрече в Женеве конструктивный диалог возможен только в более широком контексте ревизии решений будапештского саммита о будущем Украины в НАТО, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил, что американская сторона готова обсуждать с Москвой отдельные аспекты предложений РФ по гарантиям безопасности, в том числе неразмещение ракет на территории Украины."Мы послушаем, что они скажут. Но… это нужно укладывать в более широкий контекст: готовы ли они обеспечить отзыв решения будапештского саммита 2008 года, готовы ли они дать правовые гарантии того, что эта страна, а также другие страны - известный список существует, что они не вступят в НАТО? Вот это вопрос открытый", - сказал Рябков, возглавляющий делегацию РФ на переговорах в Женеве."У меня, скорее, пессимистические на этот счёт прогнозы, но мы будем настойчиво объяснять, что без решения этой ключевой задачи не получится продуктивного диалога", - подчеркнул замминистра.Накануне вечером в Женеве прошла первая встреча между российской и американской делегациями в формате ужина. Подводя итоги этих "предварительных" переговоров по гарантиям безопасности, Рябков заявил, что разговор был сложным, но деловым.Основная часть дискуссий пройдет в понедельник в закрытом формате на территории постпредства США при женевском отделении ООН.Читайте полный текст интервью Сергея Рябкова >>
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в мире, сша, оон, москва, сергей рябков, нато, россия
09:23 10.01.2022 (обновлено: 09:33 10.01.2022)
Рябков назвал условие для конструктивного диалога с НАТО по Украине
Сергей Рябков: без отзыва решений саммита НАТО по Украине в Будапеште прорыва не будет
МОСКВА/ЖЕНЕВА, 10 янв - РИА Новости. Москва
готова выслушать, что заявят США
о неразмещении ракет на территории Украины
, но на предстоящей встрече в Женеве
конструктивный диалог возможен только в более широком контексте ревизии решений будапештского саммита о будущем Украины в НАТО
, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков
.
Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил, что американская сторона готова обсуждать с Москвой отдельные аспекты предложений РФ по гарантиям безопасности, в том числе неразмещение ракет на территории Украины.
"Мы послушаем, что они скажут. Но… это нужно укладывать в более широкий контекст: готовы ли они обеспечить отзыв решения будапештского саммита 2008 года, готовы ли они дать правовые гарантии того, что эта страна, а также другие страны - известный список существует, что они не вступят в НАТО? Вот это вопрос открытый", - сказал Рябков, возглавляющий делегацию РФ на переговорах в Женеве.
"У меня, скорее, пессимистические на этот счёт прогнозы, но мы будем настойчиво объяснять, что без решения этой ключевой задачи не получится продуктивного диалога", - подчеркнул замминистра.
Накануне вечером в Женеве прошла первая встреча между российской и американской делегациями в формате ужина. Подводя итоги этих "предварительных" переговоров по гарантиям безопасности, Рябков заявил, что разговор был сложным, но деловым.
Основная часть дискуссий пройдет в понедельник в закрытом формате на территории постпредства США при женевском отделении ООН
.