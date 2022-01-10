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НАТО встает плечом к плечу против "русской геополитической экспансии"
НАТО встает плечом к плечу против "русской геополитической экспансии" - РИА Новости, 10.01.2022
НАТО встает плечом к плечу против "русской геополитической экспансии"
Стартующие сегодня в Женеве российско-американские переговоры были предварены "консультациями с союзниками по НАТО", Вашингтон таким вот образом — "нас много, а РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T08:00
2022-01-10T08:09
в мире
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нато
россия
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Стартующие сегодня в Женеве российско-американские переговоры были предварены "консультациями с союзниками по НАТО", Вашингтон таким вот образом — "нас много, а вы одни" — намерен, очевидно, задать тональность дискуссии.Попытка выдать за новое хорошо забытое старое способна вызвать у России лишь усмешку, как и уровень дебатов глав внешнеполитических ведомств стран, входящих в Североатлантический альянс, которые также не принесли сюрпризов для Москвы.Натовцы успели повторить сверхдревние мантры про "агрессивное поведение России", "имперские замашки" и "интенции жить по чертежам ялтинских договоренностей".Особенно доставляет, конечно, инвектива по адресу Ялтинской конференции и ее итогов. И особенно когда в заявлениях рядом с неприятием "ялтинской схемы" ставят Украину.Поскольку именно во время Ялтинской конференции было решено и согласовано, что Украина как республика, входящая в СССР, получит место в ООН (Сталин настоял на этом, объяснив и Черчиллю, и Рузвельту, что Украина внесла вклад в освобождение от гитлеризма, который трудно переоценить).Отрицаемые сегодня итоги Ялтинской конференции распространились не только на дипломатию, но и на экономику, и политику. Мир — нравится это сегодня чиновникам в штаб-квартире НАТО или не нравится — относительно гарантированно и в безопасности прожил много десятилетий. Кризисы возникавшие разрешались, и если идеологическое противостояние двух систем и двух мировоззрений шло полным ходом, в открытый военный конфликт, тем более в Европе, оно не переходило.Все изменилось в момент, когда с высоких трибун сообщили, что "Ялта" мертва" и что отныне взамен зафиксированным в подписанных в Крыму документах итогов будет применяться "новое мышление".Согласно этой геополитической парадигме, соперников больше нет, Россия готова принять в братские объятия всех тех, кто считал ее своим врагом.Как и Россию готовы были принять бывшие враги. При одном условии: наша страна должна была отказаться от собственной внешней политики, от прочного государственного суверенитета и от защиты своих интересов, как было тогда принято выражаться, "на международной арене".И пока (в силу разных причин) такой статус-кво сохранялся, наши западные партнеры ни о чем таком не беспокоились, а как только Москва попыталась жестко парировать, они немедленно решили ее окоротить.Спустя несколько месяцев после марша русских десантников в приштинский аэропорт политическое решение о сдерживании России приобрело и юридическую форму — Североатлантический альянс согласованно ввел этап кандидатства в НАТО.Кандидатство позволяло и позволяет в военно-политический альянс входить, формально не будучи членом.Как такое возможно?А вот как.НАТО помогает создавать и финансирует программы национальной обороны, в рамках которых осуществляется и обучение армейского персонала, и снабжение военной техникой. Эти программы позволяют также присутствие в рядах вооруженных сил той или иной страны военных инструкторов и наблюдателей. Кроме того, подобные программы иногда разрешают доступ к части разведданных, полученных альянсом, и использование данной информации, словом, позволяют удовлетворить практически любой военный каприз страны-члена за бюджет НАТО.Как только открывается дорога кандидатства, так жди всплеска агрессии. Жители Цхинвала это почувствовали на себе первыми: Грузия стала кандидатом на вступление в НАТО в апреле 2008-го, и ровно через четыре месяца, решив поиграть военной мускулатурой, напала на российских миротворцев, размещенных в Южной Осетии.Это еще мягкий вариант, кстати сказать. Чтобы расшириться на Балканах, традиционно близких России, НАТО пришлось разрушить Югославию. Дабы потом постепенно принять в свои члены почти все входившие в нее республики. И даже возражения Греции насчет приема Северной Македонии удалось дезавуировать — эта часть когда-то бывшей Югославии согласилась изменить свое историческое название, добавив к нему прилагательное "Северная".Решив сломать — в буквальном смысле слова — ялтинские договоренности, наши западные партнеры и коллеги, как сегодня уже понятно, не ожидали, что этот первый ход приведет к лавине ошибочных решений. Они недооценили, во-первых, то, насколько крепка в России память о том, кто на нее нападал, хотя это было сравнительно давно, во-вторых, НАТО просчиталась и в том, насколько Россия может быть "сговорчивее" перед лицом прямых угроз ее безопасности и самому ее существованию.Россия не согласна на то, чтобы подлетное время к ее столице сократилось бы кратно. Она также не готова и не будет готова никогда, чтобы с ней разговаривали в ультимативном тоне, да еще приставив пистолет к виску.И на все эти попытки угрожать были даны совершенно исчерпывающие и абсолютно прозрачные ответы. В спокойном тоне.Что касается истерики в европейских и американских СМИ по поводу "скопления войск на границе с Украиной", то даже ангажированная проверка этих, с позволения сказать, данных, позволяет утверждать, что налицо чистая дезинформация. Это как если подозревать США в нападении на Мексику, обнаружив армейские казармы примерно в тысяче километров от южных американских рубежей.Проведшие несколько часов вместе почти три десятка министров иностранных дел стран альянса выслушали шефа американской дипломатии Блинкена, который им разъяснил про "русскую геополитическую экспансию", приступив к прениям, послушно рассказали, как уже им — из Парижа, который в свое время был спасен русскими военными, и из Берлина, который был освобожден, и тоже русскими солдатами, — видится "русская угроза".Европейцы, в отличие от России, страдающие очень короткой памятью, повторили старый набор пропагандистских клише, включив в него даже "русский след, когда речь идет о выборах". Казалось бы, где имение, а где наводнение, но чтобы страшилка была еще "более страшной", и это тоже сойдет.Такая риторика на самом деле — практически с нулевым результатом, поскольку о России обычные здравомыслящие европейцы как отзывались, так и отзываются и с теплом, и симпатией, — гораздо больше говорит о самих ораторах.Это они, не мы, постоянно упоминавшие "новое мышление", выходя на трибуны, в задней комнате в то же самое время уламывали бывшие страны советского блока войти в альянс, это они, не мы, декларировавшие "общечеловеческие ценности", бесстрастно наблюдали за расстрелами и гибелью мирного населения — что на Балканах, что на территории постсоветского пространства, и это они, не мы, щебеча о "партнерстве равных", втягивали в свою орбиту интересов агрессивных авантюристов, заставляя уже тех и нападать, и убивать.И это они, не мы, перед началом переговоров, устраивают пропагандистские кампании в прессе, чтобы Россию вновь и унизить, и оскорбить.Как они забыли и собственную историю, те, кто сегодня входит в Североатлантический альянс, запамятовали, что брань на воротах не виснет и что это именно Россия, а совсем не американцы, и уж тем более не европейцы, спасали их уже и в XXI веке — в соответствии с настоящим новым мышлением от настоящих новых угроз.Солидарно подставляя плечи и протягивая руку помощи там, где Европа увязала, вытягивая и страны, и порой континент из крови, боли, насилия и ужаса.
https://ria.ru/20220109/vstrecha-1767034099.html
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в мире, авторы, грузия, оон, греция, нато, россия
08:00 10.01.2022 (обновлено: 08:09 10.01.2022)
 

НАТО встает плечом к плечу против "русской геополитической экспансии"

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкФлаги РФ и США на фоне логотипа НАТО
Флаги РФ и США на фоне логотипа НАТО - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Елена Караева
Елена Караева
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Стартующие сегодня в Женеве российско-американские переговоры были предварены "консультациями с союзниками по НАТО", Вашингтон таким вот образом — "нас много, а вы одни" — намерен, очевидно, задать тональность дискуссии.
Попытка выдать за новое хорошо забытое старое способна вызвать у России лишь усмешку, как и уровень дебатов глав внешнеполитических ведомств стран, входящих в Североатлантический альянс, которые также не принесли сюрпризов для Москвы.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
Вчера, 12:26
МИД: диалог с США по безопасности может ограничиться одной встречей
Натовцы успели повторить сверхдревние мантры про "агрессивное поведение России", "имперские замашки" и "интенции жить по чертежам ялтинских договоренностей".
Особенно доставляет, конечно, инвектива по адресу Ялтинской конференции и ее итогов. И особенно когда в заявлениях рядом с неприятием "ялтинской схемы" ставят Украину.
Поскольку именно во время Ялтинской конференции было решено и согласовано, что Украина как республика, входящая в СССР, получит место в ООН (Сталин настоял на этом, объяснив и Черчиллю, и Рузвельту, что Украина внесла вклад в освобождение от гитлеризма, который трудно переоценить).
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Вчера, 09:47
МИД раскритиковал подход США и НАТО к переговорам по безопасности
Отрицаемые сегодня итоги Ялтинской конференции распространились не только на дипломатию, но и на экономику, и политику. Мир — нравится это сегодня чиновникам в штаб-квартире НАТО или не нравится — относительно гарантированно и в безопасности прожил много десятилетий. Кризисы возникавшие разрешались, и если идеологическое противостояние двух систем и двух мировоззрений шло полным ходом, в открытый военный конфликт, тем более в Европе, оно не переходило.
Все изменилось в момент, когда с высоких трибун сообщили, что "Ялта" мертва" и что отныне взамен зафиксированным в подписанных в Крыму документах итогов будет применяться "новое мышление".
Согласно этой геополитической парадигме, соперников больше нет, Россия готова принять в братские объятия всех тех, кто считал ее своим врагом.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
8 января, 22:09
Белый дом назвал Россию главной угрозой европейской безопасности
Как и Россию готовы были принять бывшие враги. При одном условии: наша страна должна была отказаться от собственной внешней политики, от прочного государственного суверенитета и от защиты своих интересов, как было тогда принято выражаться, "на международной арене".
И пока (в силу разных причин) такой статус-кво сохранялся, наши западные партнеры ни о чем таком не беспокоились, а как только Москва попыталась жестко парировать, они немедленно решили ее окоротить.
Спустя несколько месяцев после марша русских десантников в приштинский аэропорт политическое решение о сдерживании России приобрело и юридическую форму — Североатлантический альянс согласованно ввел этап кандидатства в НАТО.
Флаги ЕС и США - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
Вчера, 05:00
США и ЕС обсудили контакты по предложенным Россией механизмам безопасности
Кандидатство позволяло и позволяет в военно-политический альянс входить, формально не будучи членом.
Как такое возможно?
А вот как.
НАТО помогает создавать и финансирует программы национальной обороны, в рамках которых осуществляется и обучение армейского персонала, и снабжение военной техникой. Эти программы позволяют также присутствие в рядах вооруженных сил той или иной страны военных инструкторов и наблюдателей. Кроме того, подобные программы иногда разрешают доступ к части разведданных, полученных альянсом, и использование данной информации, словом, позволяют удовлетворить практически любой военный каприз страны-члена за бюджет НАТО.
Как только открывается дорога кандидатства, так жди всплеска агрессии. Жители Цхинвала это почувствовали на себе первыми: Грузия стала кандидатом на вступление в НАТО в апреле 2008-го, и ровно через четыре месяца, решив поиграть военной мускулатурой, напала на российских миротворцев, размещенных в Южной Осетии.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
8 января, 22:35
Захарова посоветовала США "поднять настроение" перед встречей в Женеве
Это еще мягкий вариант, кстати сказать. Чтобы расшириться на Балканах, традиционно близких России, НАТО пришлось разрушить Югославию. Дабы потом постепенно принять в свои члены почти все входившие в нее республики. И даже возражения Греции насчет приема Северной Македонии удалось дезавуировать — эта часть когда-то бывшей Югославии согласилась изменить свое историческое название, добавив к нему прилагательное "Северная".
Решив сломать — в буквальном смысле слова — ялтинские договоренности, наши западные партнеры и коллеги, как сегодня уже понятно, не ожидали, что этот первый ход приведет к лавине ошибочных решений. Они недооценили, во-первых, то, насколько крепка в России память о том, кто на нее нападал, хотя это было сравнительно давно, во-вторых, НАТО просчиталась и в том, насколько Россия может быть "сговорчивее" перед лицом прямых угроз ее безопасности и самому ее существованию.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
7 января, 21:23
НАТО никогда не обещала России не расширяться на Восток, заявил Блинкен
Россия не согласна на то, чтобы подлетное время к ее столице сократилось бы кратно. Она также не готова и не будет готова никогда, чтобы с ней разговаривали в ультимативном тоне, да еще приставив пистолет к виску.
И на все эти попытки угрожать были даны совершенно исчерпывающие и абсолютно прозрачные ответы. В спокойном тоне.
Что касается истерики в европейских и американских СМИ по поводу "скопления войск на границе с Украиной", то даже ангажированная проверка этих, с позволения сказать, данных, позволяет утверждать, что налицо чистая дезинформация. Это как если подозревать США в нападении на Мексику, обнаружив армейские казармы примерно в тысяче километров от южных американских рубежей.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
Вчера, 07:36
США готовы договориться с Россией о неразмещении ракет на Украине
Проведшие несколько часов вместе почти три десятка министров иностранных дел стран альянса выслушали шефа американской дипломатии Блинкена, который им разъяснил про "русскую геополитическую экспансию", приступив к прениям, послушно рассказали, как уже им — из Парижа, который в свое время был спасен русскими военными, и из Берлина, который был освобожден, и тоже русскими солдатами, — видится "русская угроза".
Европейцы, в отличие от России, страдающие очень короткой памятью, повторили старый набор пропагандистских клише, включив в него даже "русский след, когда речь идет о выборах". Казалось бы, где имение, а где наводнение, но чтобы страшилка была еще "более страшной", и это тоже сойдет.
Такая риторика на самом деле — практически с нулевым результатом, поскольку о России обычные здравомыслящие европейцы как отзывались, так и отзываются и с теплом, и симпатией, — гораздо больше говорит о самих ораторах.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
7 января, 21:50
Блинкен назвал некоторые требования России по безопасности невыполнимыми
Это они, не мы, постоянно упоминавшие "новое мышление", выходя на трибуны, в задней комнате в то же самое время уламывали бывшие страны советского блока войти в альянс, это они, не мы, декларировавшие "общечеловеческие ценности", бесстрастно наблюдали за расстрелами и гибелью мирного населения — что на Балканах, что на территории постсоветского пространства, и это они, не мы, щебеча о "партнерстве равных", втягивали в свою орбиту интересов агрессивных авантюристов, заставляя уже тех и нападать, и убивать.
И это они, не мы, перед началом переговоров, устраивают пропагандистские кампании в прессе, чтобы Россию вновь и унизить, и оскорбить.
Как они забыли и собственную историю, те, кто сегодня входит в Североатлантический альянс, запамятовали, что брань на воротах не виснет и что это именно Россия, а совсем не американцы, и уж тем более не европейцы, спасали их уже и в XXI веке — в соответствии с настоящим новым мышлением от настоящих новых угроз.
Солидарно подставляя плечи и протягивая руку помощи там, где Европа увязала, вытягивая и страны, и порой континент из крови, боли, насилия и ужаса.
Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и СШАПроект договора о гарантиях безопасности между Россией и США
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01:19СМИ сообщили о состоянии Леонида Куравлева накануне госпитализации
01:17Глава МИД Чехии призвал к нормализации отношений с Россией
01:15Брокер объяснил, когда стоит покупать и продавать рубли
01:09Глава Саксонии заявил о зависимости от российского газа
00:39В США человеку успешно пересадили свиное сердце, пишут СМИ
00:22В Госдепе прокомментировали предложения США в адрес России в Женеве
00:00Пожар в многоквартирном доме в Ялте локализовали
23:55Псаки: США готовятся к "дезинформации" о переговорах в Женеве
23:55Умер мультимиллионер Дерст, обвиняемый в убийстве своей жены
23:54Военно-транспортные самолеты эвакуировали из Казахстана 1697 граждан России
23:48Госдеп прокомментировал скандальное заявление Блинкена о миротворцах ОДКБ
23:42Госдеп не ждал от встречи с Россией договоренностей по ракетным вооружениям
23:31США не проводят параллели между Казахстаном и Украиной
23:28США считают, что Украина должна иметь шанс вступить к НАТО
23:25Метрополитен опроверг сообщение о штрафе за проезд без маски через Face Pay
23:25Байдену пока не доложили о результатах переговоров с Россией
23:15На юго-востоке Москвы нашли пропавшего подростка
23:13Переговоры России и США прошли на равных, заявил Косачев
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Лента новостейМолния
Постпред в Вене заявил, что угрозы Запада в адрес России могут обесценитьсяСМИ сообщили о состоянии Леонида Куравлева накануне госпитализацииГлава МИД Чехии призвал к нормализации отношений с РоссиейБрокер объяснил, когда стоит покупать и продавать рублиГлава Саксонии заявил о зависимости от российского газаВ США человеку успешно пересадили свиное сердце, пишут СМИВ Госдепе прокомментировали предложения США в адрес России в ЖеневеПожар в многоквартирном доме в Ялте локализовалиПсаки: США готовятся к "дезинформации" о переговорах в ЖеневеУмер мультимиллионер Дерст, обвиняемый в убийстве своей жены Военно-транспортные самолеты эвакуировали из Казахстана 1697 граждан РоссииГосдеп прокомментировал скандальное заявление Блинкена о миротворцах ОДКБГосдеп не ждал от встречи с Россией договоренностей по ракетным вооружениямСША не проводят параллели между Казахстаном и Украиной США считают, что Украина должна иметь шанс вступить к НАТОМетрополитен опроверг сообщение о штрафе за проезд без маски через Face PayБайдену пока не доложили о результатах переговоров с РоссиейНа юго-востоке Москвы нашли пропавшего подросткаПереговоры России и США прошли на равных, заявил КосачевГосдеп назвал предложение, которое не будет обсуждать с Россией