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Главы МИД стран НАТО подтвердили единство позиций по безопасности
Главы МИД стран НАТО подтвердили единство позиций по безопасности - РИА Новости, 07.01.2022
Главы МИД стран НАТО подтвердили единство позиций по безопасности
Главы МИД стран НАТО перед заседанием Совета РФ-НАТО подтвердили единство позиций членов альянса по вопросам безопасности и обороны, сообщил генсек альянса Йенс РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T19:58
2022-01-07T19:59
в мире
сша
йенс столтенберг
вена
нато
совет россия-нато
цены на нефть
россия
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БРЮССЕЛЬ, 7 янв – РИА Новости. Главы МИД стран НАТО перед заседанием Совета РФ-НАТО подтвердили единство позиций членов альянса по вопросам безопасности и обороны, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам виртуального заседания министров иностранных дел стран блока."Министры обсудили вопросы безопасности и обороны и подтвердили свою единую позицию", - сказал он.На следующей неделе Россия и США проведут в Женеве очередной раунд диалога о стратегической стабильности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
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в мире, сша, йенс столтенберг, вена, нато, совет россия-нато, цены на нефть, россия
19:58 07.01.2022 (обновлено: 19:59 07.01.2022)
 
Главы МИД стран НАТО подтвердили единство позиций по безопасности

Главы МИД стран НАТО перед встречей с Россией подтвердили единство позиций по безопасности

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги саммита стран-участниц НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
Флаги саммита стран-участниц НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 7 янв – РИА Новости. Главы МИД стран НАТО перед заседанием Совета РФ-НАТО подтвердили единство позиций членов альянса по вопросам безопасности и обороны, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам виртуального заседания министров иностранных дел стран блока.
"Министры обсудили вопросы безопасности и обороны и подтвердили свою единую позицию", - сказал он.
На следующей неделе Россия и США проведут в Женеве очередной раунд диалога о стратегической стабильности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступает на пресс-конференции в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
19:26
Столтенберг оценил решение Москвы участвовать в совете Россия-НАТО
 
В миреСШАЙенс СтолтенбергВенаНАТОСовет Россия-НАТОЦены на нефтьРоссия
 
 
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