https://ria.ru/20220107/nato-1766897982.html
Главы МИД стран НАТО подтвердили единство позиций по безопасности
Главы МИД стран НАТО подтвердили единство позиций по безопасности - РИА Новости, 07.01.2022
Главы МИД стран НАТО подтвердили единство позиций по безопасности
Главы МИД стран НАТО перед заседанием Совета РФ-НАТО подтвердили единство позиций членов альянса по вопросам безопасности и обороны, сообщил генсек альянса Йенс РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T19:58
2022-01-07T19:58
2022-01-07T19:59
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БРЮССЕЛЬ, 7 янв – РИА Новости. Главы МИД стран НАТО перед заседанием Совета РФ-НАТО подтвердили единство позиций членов альянса по вопросам безопасности и обороны, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам виртуального заседания министров иностранных дел стран блока."Министры обсудили вопросы безопасности и обороны и подтвердили свою единую позицию", - сказал он.На следующей неделе Россия и США проведут в Женеве очередной раунд диалога о стратегической стабильности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
https://ria.ru/20220107/nato-1766894881.html
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в мире, сша, йенс столтенберг, вена, нато, совет россия-нато, цены на нефть, россия
19:58 07.01.2022 (обновлено: 19:59 07.01.2022)
Главы МИД стран НАТО подтвердили единство позиций по безопасности
Главы МИД стран НАТО перед встречей с Россией подтвердили единство позиций по безопасности