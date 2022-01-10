https://ria.ru/20220110/narkotiki-1767172648.html
Психолог поддержала идею обязательного тестирования на наркотики в школах
Психолог поддержала идею обязательного тестирования на наркотики в школах - РИА Новости, 10.01.2022
Психолог поддержала идею обязательного тестирования на наркотики в школах
Доцент кафедры юридической психологии и права факультета юридической психологии МГППУ Наталья Власова согласна с замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи,... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T14:42
2022-01-10T14:42
2022-01-10T15:45
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Доцент кафедры юридической психологии и права факультета юридической психологии МГППУ Наталья Власова согласна с замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталием Милоновым в том, что школам нужна система ранней диагностики употребления наркотиков детьми, так как такие риски действительно существуют.Ранее Милонов заявил РИА Новости, что в начале весенней сессии в Госдуме обсудят вопрос о введении в школах обязательного тестирования учащихся на наркотики и психические отклонения. По его словам, "сегодня некому заниматься психическим, психологическим тестированием школьников, а это очень важно". На сегодняшний день родители школьников имеют право отказаться от проведения ребенку теста на наркотики, подчеркнул Милонов.По ее словам, Министерством просвещения была разработана целая программа, специальное тестирование, и пилотный проект уже был. Но юридически в школах не имеют права проводить психологическое или медицинское вмешательство без разрешения родителей, что иногда является необходимым для раннего выявления, отметила Власова.На сегодняшний день в психологической практике нет инструмента, который бы со стопроцентной гарантией мог бы сказать, что ребенок употребляет наркотики, потому что факторы зависимости очень близки, отметила эксперт, приведя в качестве примера потребление табака, алкоголя или проблемы пищевой зависимости. С детьми, у которых выявляются группы риска, как рассказала она, ведут работу по снятию таких факторов, как неустойчивая самооценка или непереносимость стрессовых ситуаций: применяют различные коррекционные методы работы на личных консультациях, при содействии психотерапевта, невролога и нарколога.
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РИА Новости
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общество, госдума рф, сн_образование, социальный навигатор, школа, московский государственный психолого-педагогический университет (мгппу)
14:42 10.01.2022 (обновлено: 15:45 10.01.2022)
Психолог поддержала идею обязательного тестирования на наркотики в школах
Психолог Власова: школам нужна ранняя диагностика рисков употребления наркотиков детьми
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости.
Доцент кафедры юридической психологии и права факультета юридической психологии МГППУ
Наталья Власова согласна с замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталием Милоновым в том, что школам нужна система ранней диагностики употребления наркотиков детьми, так как такие риски действительно существуют.
Ранее Милонов заявил РИА Новости, что в начале весенней сессии в Госдуме
обсудят вопрос о введении в школах обязательного тестирования учащихся на наркотики и психические отклонения. По его словам, "сегодня некому заниматься психическим, психологическим тестированием школьников, а это очень важно". На сегодняшний день родители школьников имеют право отказаться от проведения ребенку теста на наркотики, подчеркнул Милонов.
"Фактор риска того, что ребенок может при каких-то обстоятельствах начать употреблять наркотические вещества, существует, и, конечно, это необходимо выявлять как можно быстрее, чтобы заранее провести профилактику. Таким детям необходимо больше внимания со стороны психологических служб, педагогов и родителей", - сказала РИА Новости Власова.
По ее словам, Министерством просвещения была разработана целая программа, специальное тестирование, и пилотный проект уже был. Но юридически в школах не имеют права проводить психологическое или медицинское вмешательство без разрешения родителей, что иногда является необходимым для раннего выявления, отметила Власова.
На сегодняшний день в психологической практике нет инструмента, который бы со стопроцентной гарантией мог бы сказать, что ребенок употребляет наркотики, потому что факторы зависимости очень близки, отметила эксперт, приведя в качестве примера потребление табака, алкоголя или проблемы пищевой зависимости. С детьми, у которых выявляются группы риска, как рассказала она, ведут работу по снятию таких факторов, как неустойчивая самооценка или непереносимость стрессовых ситуаций: применяют различные коррекционные методы работы на личных консультациях, при содействии психотерапевта, невролога и нарколога.