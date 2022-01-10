https://ria.ru/20220110/muzhestvo-1767128227.html

Путин отметил мужество президента Казахстана

Путин отметил мужество президента Казахстана - РИА Новости, 10.01.2022

Путин отметил мужество президента Казахстана

Президент России Владимир Путин отметил мужество президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который консолидировал общество для отпора террористам. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T11:18

2022-01-10T11:18

2022-01-10T11:41

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

владимир путин

касым-жомарт токаев

оон

одкб

жанаозен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767058898_140:0:3336:1798_1920x0_80_0_0_e927b357ca5499042cae60cc49c164fd.jpg

НОВО-ОГАРЕВО, 10 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил мужество президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который консолидировал общество для отпора террористам."Я хотел бы отметить то мужество, с которым президент Казахстана принял это событие, взял ответственность на себя, на свои плечи, возглавил проведение всех этих мероприятий, консолидировал вокруг себя общество, силовые структуры, граждан страны для того, чтобы дать отпор террористам извне", - сказал Путин на внеочередной встрече лидеров стран ОДКБ.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 17 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220110/kazakhstan-1767122837.html

казахстан

жанаозен

актау

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, оон, одкб, жанаозен, актау