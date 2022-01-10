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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220110/muzhestvo-1767128227.html
Путин отметил мужество президента Казахстана
Путин отметил мужество президента Казахстана - РИА Новости, 10.01.2022
Путин отметил мужество президента Казахстана
Президент России Владимир Путин отметил мужество президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который консолидировал общество для отпора террористам. РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T11:18
2022-01-10T11:41
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
владимир путин
касым-жомарт токаев
оон
одкб
жанаозен
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НОВО-ОГАРЕВО, 10 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил мужество президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который консолидировал общество для отпора террористам."Я хотел бы отметить то мужество, с которым президент Казахстана принял это событие, взял ответственность на себя, на свои плечи, возглавил проведение всех этих мероприятий, консолидировал вокруг себя общество, силовые структуры, граждан страны для того, чтобы дать отпор террористам извне", - сказал Путин на внеочередной встрече лидеров стран ОДКБ.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 17 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
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в мире, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, оон, одкб, жанаозен, актау
11:18 10.01.2022 (обновлено: 11:41 10.01.2022)
 
Путин отметил мужество президента Казахстана

Президент Путин отметил мужество главы Казахстана Токаева

© Фото : пресс-служба президента Республики КазахстанПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© Фото : пресс-служба президента Республики Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
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НОВО-ОГАРЕВО, 10 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил мужество президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который консолидировал общество для отпора террористам.
"Я хотел бы отметить то мужество, с которым президент Казахстана принял это событие, взял ответственность на себя, на свои плечи, возглавил проведение всех этих мероприятий, консолидировал вокруг себя общество, силовые структуры, граждан страны для того, чтобы дать отпор террористам извне", - сказал Путин на внеочередной встрече лидеров стран ОДКБ.
Личный состав и военная техника из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ на аэродроме в Алматы. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
10:55Беспорядки в Казахстане
Токаев рассказал о предотвращении захвата резиденции президента Казахстана
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 17 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
Страна в огне. Казахстан вступил в новый год с массовыми беспорядками
© Sputnik / Камшат Абдирайым

Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау вышли на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа.

Митинг против повышения цен на газ в Актау, Казахстан
1 из 17

Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау вышли на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа.

© Sputnik / Камшат Абдирайым
© AFP 2021 / Ruslan Pryanikov

Вначале президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации.

Участники акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
2 из 17

Вначале президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации.

© AFP 2021 / Ruslan Pryanikov
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Затем он отправил в отставку правительство и заявил, что на министрах лежит особая вина за допущение протестной ситуации.

Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
3 из 17

Затем он отправил в отставку правительство и заявил, что на министрах лежит особая вина за допущение протестной ситуации.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Президент призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне.

Участники акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
4 из 17

Президент призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© REUTERS / Pavel Mikheyev

В Алма-Ате — крупнейшем городе страны — произошли столкновения митингующих с силовиками.

Горящая полицейская машина во время акции протеста против повышения стоимости газа в Алма-Ате, Казахстан
5 из 17

В Алма-Ате — крупнейшем городе страны — произошли столкновения митингующих с силовиками.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© AP Photo / Vladimir Tretyakov

Полиция применила газ и светошумовые гранаты.

Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
6 из 17

Полиция применила газ и светошумовые гранаты.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
© REUTERS / Pavel Mikheyev

На фото: участники беспорядков в Алма-Ате мешают работе скорой помощи.

Участники акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
7 из 17

На фото: участники беспорядков в Алма-Ате мешают работе скорой помощи.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© AFP 2021 / Abduaziz Madyarov

В нескольких регионах ввели чрезвычайное положение.

Участники акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
8 из 17

В нескольких регионах ввели чрезвычайное положение.

© AFP 2021 / Abduaziz Madyarov
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Там вводится комендантский час, запрещаются массовые мероприятия и ограничивается передвижение.

Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
9 из 17

Там вводится комендантский час, запрещаются массовые мероприятия и ограничивается передвижение.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© AP Photo / Vladimir Tretyakov

В стране из-за массовых беспорядков отключили интернет.

Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
10 из 17

В стране из-за массовых беспорядков отключили интернет.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
© AP Photo / Vladimir Tretyakov

Корреспонденты РИА Новости убедились, что сайты некоторых госорганов Казахстана не открываются из-за рубежа, также не работают сайты различных СМИ.

Сотрудники полиции задерживают участника акции протеста в Алма-Ате, Казахстан
11 из 17

Корреспонденты РИА Новости убедились, что сайты некоторых госорганов Казахстана не открываются из-за рубежа, также не работают сайты различных СМИ.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
© AP Photo / Yan Blagov

В Москве надеются на скорейшую нормализацию положения в Казахстане.

Акция протеста в Алма-Ате, Казахстан
12 из 17

В Москве надеются на скорейшую нормализацию положения в Казахстане.

© AP Photo / Yan Blagov
© AP Photo / Vladimir Tretyakov

В российском МИД отметили, что выступают "за мирное решение всех проблем, а не через уличные беспорядки и нарушение законов".

Участники акции протеста в Алма-Ате, Казахстан
13 из 17

В российском МИД отметили, что выступают "за мирное решение всех проблем, а не через уличные беспорядки и нарушение законов".

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
© AP Photo / Vladimir Tretyakov

Президент Казахстана второй раз за сутки выступил с обращением к нации.

Сотрудники полиции во время акции протеста в Алма-Ате, Казахстан
14 из 17

Президент Казахстана второй раз за сутки выступил с обращением к нации.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
© AP Photo / Vladimir Tretyakov

Он заявил, что намерен оставаться в столице страны, а также пообещал в ближайшее время выйти с новым пакетом предложений.

Участники акции протеста в Алма-Ате, Казахстан
15 из 17

Он заявил, что намерен оставаться в столице страны, а также пообещал в ближайшее время выйти с новым пакетом предложений.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Кроме того, с сегодняшнего дня Токаев возглавляет Совет безопасности Казахстана.

Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
16 из 17

Кроме того, с сегодняшнего дня Токаев возглавляет Совет безопасности Казахстана.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© REUTERS / Stringer

Также он пообещал действовать максимально жестко в отношении правонарушителей.

Военные на улице Алма-Аты, Казахстан
17 из 17

Также он пообещал действовать максимально жестко в отношении правонарушителей.

© REUTERS / Stringer
1 из 17

Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау вышли на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа.

© Sputnik / Камшат Абдирайым
2 из 17

Вначале президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации.

© AFP 2021 / Ruslan Pryanikov
3 из 17

Затем он отправил в отставку правительство и заявил, что на министрах лежит особая вина за допущение протестной ситуации.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
4 из 17

Президент призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
5 из 17

В Алма-Ате — крупнейшем городе страны — произошли столкновения митингующих с силовиками.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
6 из 17

Полиция применила газ и светошумовые гранаты.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
7 из 17

На фото: участники беспорядков в Алма-Ате мешают работе скорой помощи.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
8 из 17

В нескольких регионах ввели чрезвычайное положение.

© AFP 2021 / Abduaziz Madyarov
9 из 17

Там вводится комендантский час, запрещаются массовые мероприятия и ограничивается передвижение.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
10 из 17

В стране из-за массовых беспорядков отключили интернет.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
11 из 17

Корреспонденты РИА Новости убедились, что сайты некоторых госорганов Казахстана не открываются из-за рубежа, также не работают сайты различных СМИ.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
12 из 17

В Москве надеются на скорейшую нормализацию положения в Казахстане.

© AP Photo / Yan Blagov
13 из 17

В российском МИД отметили, что выступают "за мирное решение всех проблем, а не через уличные беспорядки и нарушение законов".

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
14 из 17

Президент Казахстана второй раз за сутки выступил с обращением к нации.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
15 из 17

Он заявил, что намерен оставаться в столице страны, а также пообещал в ближайшее время выйти с новым пакетом предложений.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
16 из 17

Кроме того, с сегодняшнего дня Токаев возглавляет Совет безопасности Казахстана.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
17 из 17

Также он пообещал действовать максимально жестко в отношении правонарушителей.

© REUTERS / Stringer
 
Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевООНОДКБЖанаозенАктау
 
 
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