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Миротворцы ОДКБ в Казахстане: состав и главная задача миссии
Миротворцы ОДКБ в Казахстане: состав и главная задача миссии - РИА Новости, 10.01.2022
Миротворцы ОДКБ в Казахстане: состав и главная задача миссии
Организация Договора о коллективной безопасности развернула в Казахстане миротворческие силы по просьбе президента страны Касым-Жомарта Токаева. Свои... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T20:43
2022-01-10T20:43
2022-01-10T20:43
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Организация Договора о коллективной безопасности развернула в Казахстане миротворческие силы по просьбе президента страны Касым-Жомарта Токаева. Свои подразделения в республику направили все союзники: Россия, Белоруссия, Таджикистан, Киргизия и Армения. Казахские власти подчеркивают, что миссия рассчитана на непродолжительное время. Как только обстановка нормализуется, иностранный контингент будет выведен. Подробнее о составе и главной задаче миротворцев — в инфографике Ria.ru.
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казахстан, армения, киргизия, таджикистан, белоруссия, россия, инфографика, безопасность, одкб, миротворцы