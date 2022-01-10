https://ria.ru/20220110/mirotvortsy_kazakhstan-1767231827.html

Миротворцы ОДКБ в Казахстане: состав и главная задача миссии

Миротворцы ОДКБ в Казахстане: состав и главная задача миссии - РИА Новости, 10.01.2022

Миротворцы ОДКБ в Казахстане: состав и главная задача миссии

Организация Договора о коллективной безопасности развернула в Казахстане миротворческие силы по просьбе президента страны Касым-Жомарта Токаева. Свои... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T20:43

2022-01-10T20:43

2022-01-10T20:43

инфографика

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Организация Договора о коллективной безопасности развернула в Казахстане миротворческие силы по просьбе президента страны Касым-Жомарта Токаева. Свои подразделения в республику направили все союзники: Россия, Белоруссия, Таджикистан, Киргизия и Армения. Казахские власти подчеркивают, что миссия рассчитана на непродолжительное время. Как только обстановка нормализуется, иностранный контингент будет выведен. Подробнее о составе и главной задаче миротворцев — в инфографике Ria.ru.

казахстан

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киргизия

таджикистан

белоруссия

россия

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казахстан, армения, киргизия, таджикистан, белоруссия, россия, инфографика, безопасность, одкб, миротворцы