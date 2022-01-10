https://ria.ru/20220110/mid-1767181428.html

Отклонений от сформулированных Россией подходов не будет, заявил Рябков

Отклонений от сформулированных Россией подходов не будет, заявил Рябков - РИА Новости, 10.01.2022

Отклонений от сформулированных Россией подходов не будет, заявил Рябков

Москва на переговорах с Вашингтоном по гарантиям безопасности не собирается отступать от уже озвученных параметров, заявил замминистра иностранных дел России... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T15:27

2022-01-10T15:27

2022-01-10T16:33

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Москва на переговорах с Вашингтоном по гарантиям безопасности не собирается отступать от уже озвученных параметров, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире Первого канала.Рябков наряду с заместителем министра обороны Александром Фоминым возглавляет российскую делегацию, американской руководит первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.Основной раунд переговоров начался сегодня утром на территории постпредства США при женевском отделении ООН. Накануне состоялся рабочий ужин. По его итогам Рябков заявил, что разговор был сложным, но деловым. Дипломат подчеркнул, что Москва готова выслушать позицию США, но конструктивный диалог возможен только в контексте ревизии решений будапештского саммита о будущем Украины и Грузии в НАТО.Ожидается, что центральным вопросом обсуждения станет проект договора, который Россия направила США и их союзникам в середине декабря. В частности, в него входят положения о взаимном неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, об отказе от дальнейшего расширения НАТО за счет бывших советских республик и о сокращении числа военных учений.США еще до начала консультаций заявляли, что некоторые предложения неприемлемы. В Москве подчеркивали, что проект не носит ультимативного характера, но на односторонние уступки, тем более под давлением, Россия не пойдет. Рябков при этом не исключил, что диалог с США ограничится одной встречей и смысла продолжать его не будет, но это грозит новым витком конфронтации.Переговоры о гарантиях безопасности пройдут в три этапа: через два дня после встречи в Женеве, 12 января, в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО, а на следующий день — консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

https://ria.ru/20220110/ryabkov-1767177660.html

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грузия

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в мире, сша, оон, москва, сергей рябков, россия, грузия, нато