https://ria.ru/20220110/menshova-1767170495.html

Меньшова после праздников показала свое лицо без макияжа

Меньшова после праздников показала свое лицо без макияжа - РИА Новости, 10.01.2022

Меньшова после праздников показала свое лицо без макияжа

Юлия Меньшова восхитила поклонников фото без макияжа. В Instagram она показала кадры из гримерки. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T14:53

2022-01-10T14:53

2022-01-10T14:53

шоубиз

знаменитости

юлия меньшова

шоу-бизнес

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Юлия Меньшова восхитила поклонников фото без макияжа. В Instagram она показала кадры из гримерки.Пользователи в комментариях отметили прекрасный внешний вид Меньшовой.В прошлом году умер отец актрисы Владимир Меньшов. Юлия признавалась, что "ударная волна" этого события длительна."Все, что я сама пока поняла: "ударная волна" такого события довольно длительна. И слезы могут настигать совсем не там и не тогда, когда ты их ожидаешь, и даже привычное поведение может изменить свой вектор не сразу, а спустя время… Будучи человеком общительным, я неожиданно для себя ушла в глубокую нору", – отмечала ведущая.Меньшова добавила, что помочь справиться с потерей близкого человека ей и ее матери Вере Алентовой помогла работа.

https://ria.ru/20211201/shoubiz-1761422085.html

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знаменитости, юлия меньшова, шоу-бизнес