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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220110/menshova-1767170495.html
Меньшова после праздников показала свое лицо без макияжа
Меньшова после праздников показала свое лицо без макияжа - РИА Новости, 10.01.2022
Меньшова после праздников показала свое лицо без макияжа
Юлия Меньшова восхитила поклонников фото без макияжа. В Instagram она показала кадры из гримерки. РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T14:53
2022-01-10T14:53
шоубиз
знаменитости
юлия меньшова
шоу-бизнес
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Юлия Меньшова восхитила поклонников фото без макияжа. В Instagram она показала кадры из гримерки.Пользователи в комментариях отметили прекрасный внешний вид Меньшовой.В прошлом году умер отец актрисы Владимир Меньшов. Юлия признавалась, что "ударная волна" этого события длительна."Все, что я сама пока поняла: "ударная волна" такого события довольно длительна. И слезы могут настигать совсем не там и не тогда, когда ты их ожидаешь, и даже привычное поведение может изменить свой вектор не сразу, а спустя время… Будучи человеком общительным, я неожиданно для себя ушла в глубокую нору", – отмечала ведущая.Меньшова добавила, что помочь справиться с потерей близкого человека ей и ее матери Вере Алентовой помогла работа.
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знаменитости, юлия меньшова, шоу-бизнес
14:53 10.01.2022
 
Меньшова после праздников показала свое лицо без макияжа

Меньшова после праздников показала свое лицо без макияжа и удивила поклонников

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЮлия Меньшова на церемонии прощания с актером и режиссером Владимиром Меньшовым в Центральном доме кинематографистов
Юлия Меньшова на церемонии прощания с актером и режиссером Владимиром Меньшовым в Центральном доме кинематографистов - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Юлия Меньшова восхитила поклонников фото без макияжа. В Instagram она показала кадры из гримерки.

"Как-то быстро новогодние каникулы пролетели… Здравствуй, работа! Что-то я по тебе не успела соскучиться… А вы как?" – написала актриса.

Пользователи в комментариях отметили прекрасный внешний вид Меньшовой.

"Выглядите супер!", "Без макияжа как девочка-подросток!", "Дай Бог мне так выглядеть без косметики", – написали поклонники.

В прошлом году умер отец актрисы Владимир Меньшов. Юлия признавалась, что "ударная волна" этого события длительна.
"Все, что я сама пока поняла: "ударная волна" такого события довольно длительна. И слезы могут настигать совсем не там и не тогда, когда ты их ожидаешь, и даже привычное поведение может изменить свой вектор не сразу, а спустя время… Будучи человеком общительным, я неожиданно для себя ушла в глубокую нору", – отмечала ведущая.
Меньшова добавила, что помочь справиться с потерей близкого человека ей и ее матери Вере Алентовой помогла работа.
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