https://ria.ru/20211117/menshova-1759523080.html

"Много работает": Меньшова ответила на вопрос о самочувствии Алентовой

"Много работает": Меньшова ответила на вопрос о самочувствии Алентовой - РИА Новости, 17.11.2021

"Много работает": Меньшова ответила на вопрос о самочувствии Алентовой

Юлия Меньшова в Instagram пообщалась с подписчиками: одним из самых частых вопросов стало здоровье Веры Алентовой. В этом году она переболела коронавирусом и... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T23:51

2021-11-17T23:51

2021-11-17T23:51

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Юлия Меньшова в Instagram пообщалась с подписчиками: одним из самых частых вопросов стало здоровье Веры Алентовой. В этом году она переболела коронавирусом и потеряла мужа Владимира Меньшова.В одном из других вопросов подписчики поинтересовались, можно ли встретить Юлию в метро.Она добавила, что ее редко узнают, поскольку все "заняты собой и сидят в гаджетах", а в последнее время все ездят в масках.Ранее Меньшова призналась, что ее отец не был привит от коронавируса. Режиссер заболел COVID-19 и умер от последствий инфекции на 82-м году жизни.

https://ria.ru/20210913/menshova-1749830141.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, владимир меньшов, юлия меньшова, вера алентова, шоу-бизнес