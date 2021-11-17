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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211117/menshova-1759523080.html
"Много работает": Меньшова ответила на вопрос о самочувствии Алентовой
"Много работает": Меньшова ответила на вопрос о самочувствии Алентовой - РИА Новости, 17.11.2021
"Много работает": Меньшова ответила на вопрос о самочувствии Алентовой
Юлия Меньшова в Instagram пообщалась с подписчиками: одним из самых частых вопросов стало здоровье Веры Алентовой. В этом году она переболела коронавирусом и... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T23:51
2021-11-17T23:51
шоубиз
знаменитости
владимир меньшов
юлия меньшова
вера алентова
шоу-бизнес
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Юлия Меньшова в Instagram пообщалась с подписчиками: одним из самых частых вопросов стало здоровье Веры Алентовой. В этом году она переболела коронавирусом и потеряла мужа Владимира Меньшова.В одном из других вопросов подписчики поинтересовались, можно ли встретить Юлию в метро.Она добавила, что ее редко узнают, поскольку все "заняты собой и сидят в гаджетах", а в последнее время все ездят в масках.Ранее Меньшова призналась, что ее отец не был привит от коронавируса. Режиссер заболел COVID-19 и умер от последствий инфекции на 82-м году жизни.
https://ria.ru/20210913/menshova-1749830141.html
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знаменитости, владимир меньшов, юлия меньшова, вера алентова, шоу-бизнес
23:51 17.11.2021
 
"Много работает": Меньшова ответила на вопрос о самочувствии Алентовой

Меньшова ответила на вопрос о самочувствии Алентовой после смерти мужа

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЮлия Меньшова и Вера Алентова на церемонии прощания с актером и режиссером Владимиром Меньшовым в Центральном доме кинематографистов
Юлия Меньшова и Вера Алентова на церемонии прощания с актером и режиссером Владимиром Меньшовым в Центральном доме кинематографистов - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Юлия Меньшова в Instagram пообщалась с подписчиками: одним из самых частых вопросов стало здоровье Веры Алентовой. В этом году она переболела коронавирусом и потеряла мужа Владимира Меньшова.

"Мама здорова, и мама очень много работает. Что замечательно, потому что сейчас ей это очень помогает отвлекаться", – сказала Меньшова.

В одном из других вопросов подписчики поинтересовались, можно ли встретить Юлию в метро.

"Запросто. Особенно в декабре, когда невозможно никуда проехать и везде стоят километровые пробки. А я люблю планировать свое время и никуда не опаздывать", – ответила Меньшова.

Она добавила, что ее редко узнают, поскольку все "заняты собой и сидят в гаджетах", а в последнее время все ездят в масках.
Ранее Меньшова призналась, что ее отец не был привит от коронавируса. Режиссер заболел COVID-19 и умер от последствий инфекции на 82-м году жизни.
Юлия Меньшова в передаче А поговорить?
13 сентября, 18:43Шоубиз
Юлия Меньшова рассказала о последней встрече с отцом в реанимации
 
ШоубизЗнаменитостиВладимир МеньшовЮлия МеньшоваВера АлентоваШоу-бизнес
 
 
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