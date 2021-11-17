"Много работает": Меньшова ответила на вопрос о самочувствии Алентовой
Меньшова ответила на вопрос о самочувствии Алентовой после смерти мужа
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЮлия Меньшова и Вера Алентова на церемонии прощания с актером и режиссером Владимиром Меньшовым в Центральном доме кинематографистов
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Юлия Меньшова в Instagram пообщалась с подписчиками: одним из самых частых вопросов стало здоровье Веры Алентовой. В этом году она переболела коронавирусом и потеряла мужа Владимира Меньшова.
"Мама здорова, и мама очень много работает. Что замечательно, потому что сейчас ей это очень помогает отвлекаться", – сказала Меньшова.
В одном из других вопросов подписчики поинтересовались, можно ли встретить Юлию в метро.
"Запросто. Особенно в декабре, когда невозможно никуда проехать и везде стоят километровые пробки. А я люблю планировать свое время и никуда не опаздывать", – ответила Меньшова.
Она добавила, что ее редко узнают, поскольку все "заняты собой и сидят в гаджетах", а в последнее время все ездят в масках.
Ранее Меньшова призналась, что ее отец не был привит от коронавируса. Режиссер заболел COVID-19 и умер от последствий инфекции на 82-м году жизни.
13 сентября, 18:43ШоубизЮлия Меньшова рассказала о последней встрече с отцом в реанимации